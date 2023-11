Bogdanović sjajan, zaigrao i Petrušev (VIDEO)

​Niksi su se održali protiv Atlante, odličan je bio Džajlen Branson. Ubacio je 24 poena, pogodio ključni šut za pobjedu u posljednjih dvadesetak sekundi. Rendl je vodio goste sa 29 poena, na drugoj strani Bogdanović 28. Ubacio je četiri trojke, doda po tri skoka i asistencije, dvije ukradene lopte i blokadu. On i Sadik Bej su vratili domaće u meč, ali na kraju je pobjeda otišla u Njujork.

Bogdan Bogdanovic getting crafty for this and-1 pic.twitter.com/68QLbP8KZq