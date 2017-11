Bogdanović srušio NBA šampione

Košarkaši Sakramenta napravili su veliko iznenađenje pobjedom protiv Golden Stejta u gostima, a čovjek odluke bio je Bogdan Bogdanović.

Kingsi su šokirali aktuelne šampione pred njihovim navijačima, a posljednja četiri poena u trijumfu 110:106 postigao je srpski reprezentativac Bogdan Bogdanović.

Bogdanović je preuzeo odgovornost u finišu, igrao je "jedan na jedan" sa Drejmondom Grinom i 12 sekundi prije kraja košem preko asa Voriorsa najavio pobjedu Kingsa.

Trener domaćih Stiv Ker je tražio tajm-aut, a poslije promašaja Kleja Tompsona Bogdanović je fauliran prilikom šuta za tri poena. Srbin je dvije sekunde prije kraja meča prvo bacanje promašio, ali je pogodio preostala dva za konačnih 110:106.

Bogdanović je 6 od ukupno 12 poena (4/5 za dva, 0/2 za tri, 4/5 slobodna bacanja), postigao u posljednjoj četvrtini, a imao je još 2 skoka, 3 asistencije i 2 izgubljene lopte za 22 minuta.

Ekipa iz prestonice Kalifrnije do šeste pobjede u 20 utakmica ove sezone stigla je serijom 8:0.

