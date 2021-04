Bogdanović trojkom donio produžetak Atlanti

Za razliku od Nikole Jokića i njegovog Denvera koji su sa 106:105 dobili Portland, Bogdan Bogdanović nije imao sreće da sa svojom Atlantom dođe do trijumfa u Njujorku.

Niksi su bili bolji rezultatom 137:127, ali tek poslije produžetka koji je za Hokse obzebijedio upravo Bogdanović trojkom za 122:122 na osam sekundi do kraja.

Bogdanović je meč završio sa 20 poena, šest skokova, četiri asistencije i tri ukradene lopte, uz procenat šuta 4/9 za dva i 4/10 za tri poena.

