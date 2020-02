Bogdanović uz zvuk sirene za pobjedu u Hjustonu

Hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović postigao je trojku u posljednjoj sekundi za pobjedu Jute Džez na gostovanju Hjuston Rokitsima za 114:113.

Veče u NBA ligi obilježio je Hrvat potezom tako što je dobio loptu 1,6 sekundi prije kraja meča i sa osam metara pogodio preko dvojice čuvara.

Do tada nije bio šuterski raspoložen, pogodio je tek jednom iz šest pokušaja, ali je na kraju izrastao u junaka utakmice. To mu je bio tek osmi poen, uz četiri asistencije i dva skoka.

Ipak, trener Kvin Snajder označio je baš Bogdanovića da uzme šut na kraju.

"Utakmica je bila stvorena za mene da uzmem posljednji šut za tri poena. Velika je stvar što sam dobio takvo povjerenje, vratio sam na pravi način", rekao je Bogdanović poslije utakmice.

