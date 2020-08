Bogdanovićev rekord karijere za pobjedu Sakramenta

Košarkaši Sakramenta savladali su večeras Nju Orleans 140:125, uz rekord karijere Bogdana Bogdanovića.

Poslije tri poraza nakon "restarta" sezone Kingsi su pobjedom sačuvali šanse za plasman u plej-of.

Ipak, u centru pažnje bio je Bogdanović, samo 48 sati nakon katastrofalnih 1-15 protiv Dalasa, uslijedila je "rafalna paljba" - 35 poena (šut 13-20), četiri skoka, tri asistencije i jedna ukradena lopta, za 37 minuta.

Nemanja Bjelica je na terenu proveo samo 16 minuta i za to vrijeme zabilježio 11 poena, četiri skoka, tri asistencije i po jednu ukradenu loptu i blokadu.

Bogi was on X GAMES MODE in the 1st quarter 19 PTS | 5/6 from pic.twitter.com/RCsmTnRx8v