Bohoridis napustio Panatinaikos

Dosadašnji košarkaš Panatinaikosa Lefteris Bohoridis raskinuo je zvanično saradnju sa klubom iz Atine, saopštio je večeras vicešampion Grčke.

Bohoridis je prošle sezone za Panatinaikos u Evroligi prosječno postizao dva poena i imao je 1,6 skokova i 1,5 asistencija po meču. On je prethodne tri sezone igrao za klub iz Atine.

Bohoridis (29) je ponikao u Arisu za koji je igrao od 2010. do 2014. godine, a potom je tri sezone nastupao za Panatinaikos. On se 2017. vratio u Aris za koji je igrao do 2020.

Ugovore sa Panatinaikosom u ljetnjem prelaznom roku potpisali su do sada Kostas Slukas, Luka Vildoza, Dimitris Moraitis, Dinos Mitoglu, Kostas Adetokumbo, Matijas Lesor i Džerijan Grant.