Borac i Leotar uspješni

Košarkaši banjalučkog Borca i trebinjskog Leotara u pobjedničkom ritmu su i nakon devet utakmica u Prvoj ligi RS.

Borac je do devetog trijumfa došao pobijedivši kao gost Vardu HE rezultatom 80:69, a do slavlja su ih predvodili Peđa Lončar sa 24 poena i Andrej Mikeš sa 20. Prvi strijelac Varde bio je Nemanja Stanimirović sa 24 poena. Leotar na svom terenu savladao Pricip sa 91:74. Dejan Šakotić je sa 21 poenom bio najbolji u Leotaru, dok je Nikola Rajković upisao 17 poena za ekipu Princip.

Odličnu partiju pružio je Dalibor Ilić iz Student Igokee koji je u pobjedi nad Rogaticom (93:45) postigao 35 poena. Ostali rezultati: Bratunac - Prijedor 91:73, Slavija 1996 - Sutjeska 74:86, sinoć: Sokolac - Rudar 2015. Poredak: 1. Borac 18, 2. Leotar 18, 3. Student Igokea 16, 4. Bratunac 14, 5. Varda HE 14, 6. Sokolac 13, 7. Sutjeska 13, 8. Prijedor 12, 9. Princip 12, 10. Rudar 2015 10, 11. Slavija 1996 10, 12. Rogatica 9.