Borac i Široki otvaraju novu sezonu ABA lige 2

Utakmicom između banjalučkog Borca i Širokog danas zvanično starta nova sezona ABA lige 2. U ligi koja broji 14 klubova boje BiH, osim Banjalučana i Širokobriježana, predstavljaće i sarajevski Spars.

Kao i prošle sezone, u regularnom dijelu biće odigrano 13 kola, u kojima će svi timovi međusobno suočiti, a najboljih osam osiguraće sebi mjesto u doigravanju. Biće odrigrano pet turnira, prvi je na Zlatiboru ove sedmice, sljedećeg mjeseca u Osijeku, a zatim slijede Sarajevo, Banjaluka i Široki Brijeg, u kojima će se u martu naredne godine odigrati posljednja tri kola.

Prošla sezona bila je izuzetno uspješna za bh. timove. Spars i Borac su stigli do plej-ofa, dok je Široki završio na devetoj poziciji. Banjalučani u novu sezonu ulaze s gotovo novim sastavom, koji će i ovaj put biti respektabilan i koji će težiti gornjem dijelu tabele. Jedan od onih koji su ostali u crveno-plavom dresu jeste Draško Knežević, koji je ujedno i kapiten tima. On vjeruje da će Borac imati šta da pokaže i ove sezone, a na startu ih odmah čeka bh. derbi sa Širokim.

"Imamo težak raspored, prvo Široki, pa zatim Podgorica. Po mom mišljenju, obje ekipe su po rosteru izuzetno jake, pa su i blagi favoriti u našim duelima, prije svega jer smo mi promijenili gotovo cijelu ekipu. Treba vremena da se neke stvari namjeste, iako ja vjerujem u ovaj mladi tim. Mislim da imamo potencijala, teško je reći može li se ponoviti prethodna sezona, ja se nadam da može. Radimo kvalitetno, jer smo svjesni da samo tako možemo napraviti neki rezultat", rekao je Knežević.

Uspješnoj sezoni nadaju se i u Širokom, koji je na kraju dobio specijalnu pozivnicu za nastup u drugom po rangu takmičenju u regionu. "Ekipe su dobre, a prva protiv koje igramo je Borac. To su čvrsti, utrenirani timovi, srpska škola košarke je prepoznatljiva. Mislim da će sve te utakmice biti izuzetno zahtjevne i ako želimo izvući pozitivan rezultat moramo biti koncentrirani 100 posto. Mislim da smo mi spremni koliko su nam to okolnosti dozvoljavale. Neki su igrači prošli sve pripreme, neki su prošli dio, sad to sve skupa treba ukomponirati. Ja sam u principu zadovoljan i očekujem te utakmice s mirnoćom jer smo radili vrlo dobro i igrači su sve svoje zadaće obavljali izuzetno koncentrirano i odgovorno", rekao je trener Danijel Jusup.

Utakmica između Borca i Širokog igra se u ponedjeljak od 15 sati. Kada su u pitanju Sparsi, oni će premijeru imati u utorak, kada će snage odmjeriti s novajlijom u ligi, ekipom Vrijednosnica iz Osijeka. Sve u svemu čeka nas po svemu sudeći još jedna neizvjesna sezona, u kojoj će sve ekipe imati za cilj da se domognu prvog mjesta i plasmana u elitnu ABA ligu.

Rapored na Zlatiboru Prvo kolo, ponedjeljak: Borac - Široki (15 sati), Vojvodina - Zlatibor (18), Helios - Podgorica (21), utorak: Spars - Vrijednosnica Osijek (15), MZT - Mladost (18), Sutjeska - Rogoška (21), srijeda: Lovćen - Pelister (15). Drugo kolo, srijeda: Podgorica - Borac (18), Zlatibor - Široki (21), četvrtak: Helios - Spars (15), Mladost - Vojvodina (18), Rogoška - MZT (21), petak: Vrijednosnica - Lovćen (15), Pelister - Sutjeska (18).