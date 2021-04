Borac ispao u četvrtfinalu ABA lige 2

Košarkaši Borca nisu uspjeli da se plasiraju u polufinale ABA lige 2 nakon što su u dvomeču četvrtfinala plej-ofa poraženi do ekipe Podgorice. Borac je uoči današnjeg revanša imao četiri poena prednosti iz prvog meča (90:86), ali to nije bilo dovoljno, jer su Podgoričani slavili sa rezultatom 77:65.

Borac je dobro otvorio drugi meč u kojem je igrao i poraz do četiri razlike, te sredinom prve dionice imao plus 6 (15:9). Do kraja su se ekipe smjenjive u vodstvu, prvih 10 minuta završeno je sa vodstvom Podgorice (18:17). I nastavku smo gledali dosta tvrdu igru sa obje strane. Niti nijedna ekipe nije uspjevala da napravi osjetniju prednost, a na odmor se otišlo sa rezultatom 37:35 za Podgoričane.

Početak treće četvrtine pripao je Borčevim košarkašima koji su u 24. minuti poveli sa 41:39. Rezultatsku klackalicu gledali smo i u nastavku, sve do 29. minute kada Podgorica odlazi na plus 6 (50:44) što je bio rezultat koji ih je u tim trenucima vodio dalje. U posljednji period se ušlo kod rezultata 52:48, što je i jednim i drugim davalo nadu da mogu do polufinala.

U odlučujućih 10 minuta igra Borca se u potpunosti raspala. Podgorica ulazi bolje, pravi seriju od 7:2, te u 33. minuti ima rekordnih plus 9 (59:50). Pokušavali su puleni Dragana Nikolića da se vrate, ali nisu imali dovoljno raspoloženih igrača kao prije dva dana. Četiri minute prije kraja Podgorica je prvi put imala dvocifrenu prednost (62:52) i to je bio kraj svih nadanja da mogu do preokreta. Najefikasniji u redovima Borca bili su Nikola Tanasković (22) i Draško Knežević (14).