Borac motivisan ulazi u doigravanje

Košarkaši banjalučkog Borca motivisani i u dobrom raspoloženju kreću u pohod na titulu prvaka Republike Srpske, a prvu utakmicu polufinala plej-ofa s ekipom Budućnosti BN igraće sutra na svom terenu.

Duel u dvorani "Borik" počinje u 20.30, a polufinalna serija se igra na dvije dobijene utakmice.

"Motivisani ulazimo u plej-of. Dobro smo trenirali, spremamo se za mečeve s ekipom Budućnosti, analiziramo njihovu igru, ali više se baziramo na svoju. Ne razmišljamo o tituli, već samo o prvoj utakmici. Idemo korak po korak", rekao je Peđa Lončar, jedan od najboljih košarkaša Borca.

Ekipe se dobro poznaju.

"U Budućnosti je sada naš nekadašnji saigrač Jovica Kecman, tu je i Nebojša Erkić, koji je igrao za Bratunac, koji nas je u prošlogodišnjem finalu plej-ofa pobijedio, tako da dobro poznajemo ekipu Budućnosti. Takođe, mislim da smo naučili nešto iz prošle sezone i da ćemo sada bolje odigrati", rekao je Lončar.

Navijači očekuju titulu od Borca i plasman u bh. Ligu. Prošle godine banjalučki tim je bio blizu cilja, a ove godine je cilj da se napravi korak dalje. Sve to je uticalo da ekipa trenera Dragana Mičića igra pod pritiskom.

"Pritisak postoji, ali moramo se znati nositi s tim. Veći je bio dok je trajao ligaški dio sezone, ali zauzimanjem prvog mjesta (19 pobjeda i tri poraza) stekli smo dodatno samopouzdanje. Daćemo sve od sebe, vjerujem da ćemo odigrati dobro i uz podršku navijača ostvariti pobjedu. Prošle godine smo imali sjajnu podršku s tribina, nadam se da će tako biti i sada, ako ne i bolje", istakao je košarkaš Borca.

Za razliku od Borca, koji ima najviše ambicije, ekipa bijeljinske Budućnosti, koja debituje u Prvoj ligi RS, plasmanom u plej-of je nadmašila svoja očekivanja.

"Mi smo iznenađenje lige. Potajno smo se nadali da možemo do plej-ofa, ali nismo očekivali s obzorom na to da smo u ligu ušli s tri punoljetna igrača. Kada je riječ o utakmici s Borcem, on je veliki favorit. Ima dužu klupu, 10 podjednako dobrih igrača, odličnog trenera Mičića i iskustvo je na njihovoj strani. Tu su odlična braća Lončar, dolaskom Tubaka su dobili na kvalitetu, reaktiviran je Šćekić, nekada učesnik Evrolige... Mi rasterećeni ulazimo u plej-of, pritisak je na Borcu i cilj nam je da odigramo dobro", rekao je Dario Čojić, trener Budućnosti.

Dan kasnije (20 časova) u drugom polufinalu sastaće se Leotar i Sokolac. Tomislav Tamburić, trener Sokoca, kaže da su Leotar i Borac igrački i organizaciono daleko ispred Sokoca, ali da će se njegov tim boriti u svakoj utakmici za pobjedu i dodao:

"Plasman među četiri najbolja tima je uspjeh i naša prednost je što u plej-of ulazimo neopterećeni. Igrači Leotara su pod pritiskom da uđu u viši rang takmičenja, tako da ćemo tu tražiti našu šansu."