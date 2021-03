Borac perfektan u Sarajevu, pao i lider ABA lige 2

Košarkaši Borca iz Sarajeva se vraćaju s pefektnim skorom. Banjalučani su na trećem balon turniru ABA lige koji se igrao u dvorani hotela "Hills" ostvarili tri pobjede iz isto toliko utakmica, te su sada na skoru od sedam pobjeda i tri poraza što je dovoljno za sjajno drugo mjesto na tabeli.

Borac je sinoć u 10. kolu stigao da najveće pobjede ove sezone. Slavili su do juče protiv jedine neporažene ekipe i lidera na tabeli, Studentskog centra sa 87:79. Bilo je to još jedno sjajno izdanje pulena Dragana Nikolića, a do velikog trijumfa vodio ih je fantastični Nikola Tanasković sa 26 poena i 10 skokova. Dvocifreni su bili Đorđe Simeunović (15) i Hajden Lesko (10).

Preostala tri kola odigraće se na turniru na Zlatiboru nakon čega slijedi plej-of.