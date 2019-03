Borac prvi pred plej - of

Košarkaši banjalučkog Borca obezbijedili su prvu poziciju pred plej – of Prve lige RS pošto su u 21. kolu kao gosti savladali Radnik BN Basket rezultatom 72:64.

Prvi strijelac Borca u nedjelju je bio Dragan Tubak sa 16 poena, tri manje je upisao Arsenije Vučković, a u ekipi iz Bijeljine istakao se Dejan Kokoruš sa 26 poena. Borcu je ovo 18. trijumf u sezoni i ima 39 bodova, bod manje od Leotara koji je već odirgao utakmicu 22. kola (Leotar - Student Igokea 91:78), ali i osigurano prvo mjesto i duel sa ekipom Budućnosti BN. U drugom polufinalu igraće Leotar i Sokolac.

U nedjelju je odigrana još jedna utakmica 21. kola i to ona u kojoj je Sutjeska na svom terenu savladala Sokolac sa 74:62. Ostali rezultati: Prijedor - Slavija 1996 63:74, Student Igokea – Obilić 88:78, Drina Princip – Leotar 79:68, Varda HE – Budućnost BN 52:40. Poredak: 1. Leotar 40, 2. Borac 39, 3. Sokolac 35, 4. Budućnost BN 34, 5. Radnik BN Basket 32, 6. Varda HE 32, 7. Slavija 1996 31, 8. Sutjeska 30, 9. Drina Princip 30, 10. Prijedor 29, 11. Student Igokea 28, 12. Obilić 21.