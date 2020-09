Bosna Royal odustaje od Prvenstva BiH, moguće i konačno gašenje

Bivši evropski prvak KK Bosna Royal najvjerovatnije neće naredne sezone učestvovati u košarkaškom prvenstvu Bosne i Hercegovine.

Naime, Bosna Royal ima dugogodišnje probleme s finansijama koji su ove godine dosegli vrhunac pa je upitan čak i opstanak kluba uprkos tome što su izborili plasman u elitni rang bh. košarke.

"Nažalost, to je gorka istina. Svake godine, odnosno svaki mjesec očekujemo da će se nešto promijeniti, ali situacija je samo gors. Uputili smo pozive za pomoć svim nivoima vlasti, od predsjedništva do općina, ali nam je pomogao samo Kantona Sarajevo. Međutim, mi sa njihovih 30.000 KM, na kojima smo im itekako zahvalni, ne možemo opstati. Svima su slični izgovori zašto nam ne mogu pomoći, a dodatnu "pomoć" u izgovorima dobili su u pandemiji koronavirusa. Nama na godišnjem nivou treba najmanje 200.000 KM i to je novac s kojim bi se borili za opstanak. Sama kotizacija za takmičenje je 9.000 KM, a gdje su tu sudije, komesari, putovanja, plaće igračima, smještaji...", rekao je za portal Klix.ba još uvijek aktuelni predsjednik kluba Almir Bradić.

U razgovoru s Bradićem jasno se može vidjeti njegova zabrinutost i sumnja u preživljavanju kluba.

"Čim nema nekog privatnog interesa, nema ni kluba. Počeo sam gubiti strpljenje u borbi za goli život. Zanimljivo da više niko ne priča o krivcima za Bosnine milionske dugove. Ko je to napravio, kad je to napravio i ostalo. Uporno udaramo glavom u zid u svim sferama. Dosta ljudi poistovjećuje Bosnu i Royal, iako su to dva potpuna različita pravna lica. Mi ćemo morati do 21. septembra prijaviti roster igrača za narednu sezonu. Međutim, ako se situacija dramatično ne promijeni, nemamo namjeru držati Košarkaški savez BiH i ostale klubove u neizvjesnosti te ćemo odustati od takmičenja. Ovim putem mogu samo čestitati ostalim klubovima i lokalnim zajednicama što su u ova teška vremena uspjeli održati klubove na životu", dodao je Bradić.

Slavni košarkaški klub koji je svojevremeno pokorio i Evropu mogao bi se tako vrlo brzo i konačno ugasiti, što se odavno špekuliše kada je u pitanju sudbina ovog nekadašnjeg giganta bh. sporta.

(klix.ba)