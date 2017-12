Bosni prijeti ključ u bravu

Ukoliko u naredna dva-tri dana ne dobijemo obećani novac od Kantona Sarajevo, u ponedjeljak ćemo zaključati prostorije i time ugasiti klub. Ovaj crni scenarij za nekadašnjeg prvaka Evrope najavio je predsjednik KK Bosna Royala Sead Krupalija.

Nakon što se ne tako davno digla iz pepela i spasila od gašenja, Bosna je ponovo zapala u krizu koja bi ovaj put mogla kulminirati najgorim mogućim scenarijem. Zbog katastrofalne finansijske situacije ekipu je napustio veliki broj košarkaša, a danas trener Aleksandar Damjanović, koji je takođe najavio odlazak, na raspolaganju ima svega osam igrača. Sve je to uzrokovalo da Bosna ne otputuje na zakazanu utakmicu ABA lige 2 protiv Ohrida, zbog čega ih je vodstvo lige novčano kaznilo, ali i zaprijetlo isključenjem ukoliko se ponovi ova situacija.

Do kraja prvog dijela sezone Bosna treba odigrati tri susreta i to protiv Vogošće i Slobode u Ligi 11, te Borcem u ABA ligi 2. Zbog novonastale situacije, za koju su odgovorni čelnici kluba koji su počeli jedni druge optuživati, ovi susreti su pod velikim znakom pitanja.

"Iskreno se nadam da ćemo uspjeti da se organizujemo i da ćemo prije svega odigrati nedjeljni meč protiv Vogošće. Mi smo u Upravnom odboru dali rok da sačekamo ponedjeljak i da vidimo hoće li biti reakcija iz Kantona Sarajevo. To je jedini izlaz u ovom trenutku. Kanton je u julu obećao pomoć za ovu sezonu. Ukoliko se to desi, nastavićemo oba takmičenje i tada ćemo pokušati vratiti neke igrače koji su otišli zbog neisplaćenih obaveza. Poslali smo pismeni zahtjev za hitan sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo, jer mi do danas nismo dobili feninga iako nam je obećano", tvrdi Krupalija, koji je dodao da niti jedna privatna firma kao ni javno preduzeća nemaju sluha prema Bosni, koja, po njegovom mišljenju, najviše sponzora ima iz drugih zemalja.

Vrlo je neizvjesno šta će se dešavati u narednim danima u redovima viceprvaka BiH. Izvjesno je jedino da će sarajevski tim iako im nisu isplaćene plaće nekako odraditi nedjeljnu utakmicu protiv Vogošće i to pod palicom trenera Damjanovića, a moguće i preostale dvije do kraja godine kako već na polusezoni ne bi bili diskvalifikovani iz ABA lige 2 u kojoj su imali velike planove.

"Klub je prioritet. Mislim da će trener i igrači odraditi ove tri utakmice, pokušaćemo registrirati neke igrače, a šta će biti dalje, ne znam", dodao je sekretar "studenata" Goran Perc.