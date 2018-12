Bosnić nakon poraza: Igrali smo odlično

Košarkaši Bosne i Hercegovine poraženi su sinoć u Zenici od selekcije Finske u okviru kvalifikacija za SP u Kini 2019. godine rezultatom 77:81. Nakon susreta održane su i konferencije za medije na kojoj su oba selektora izjavila kako je bh. tim večeras pokazao odličnu igru.

Selektor Finske Henrik Detman čestitao je bh. timu na odličnoj utakmici i rekao kako su bh. košarkaši iznenadili Fince.

"Čestitke bosanskohercegovačkom timu, na trudu i načinu igre, i njihovoj posvećenosti igri, šokirali su nas. Rijetko igramo ovakve utakmice, mislim da mi je 389. utakmica i mislim da nisam nikad vodio ovako tim kao u ovoj utakmici. Znamo da smo bili jako sretni što smo se vratili i pobijedili. Morate čestitati i igračima jer se nikada nisu predali. Rekli smo na poluvremenu da ne možemo napustiti dvoranu bez borbe", rekao je Dettmann.

Finski reprezentativac Topias Palmi rekao je kako su bh. košarkaši vodili u tri četvrtine te da je bilo teško vratiti se u posljednjoj četvrtini.

"Bila je ovo teška utakmica. Bili smo u tri četvrtine iza bh. tima. Bilo je teško naći momentum i igrati igru kako igramo. Bosanskohercegovački tim odigrao je odlično čitavu utakmicu, vodili su tri četvrtine, ali je posljednja četvrtina bila naša", rekao je Palmi.

Kapiten bh. tima Miralem Halilović rekao je kako su bh. košarkaši prvo poluvrijeme odigrali izuzetno dobro.

"Mislim da smo odigrali odličnu utakmicu u smislu da smo prvo poluvrijeme odigrali sa dobrom energijom. I oni su rekli da smo ih iznenadili, odigrali smo pametno i sprečavali sve što su oni uradili na kraju. Da li je umor ili nedostatak energije, neiskustvo, ne znam, nismo znali da završimo utakmicu sa lakim koševima. Uzeli su nam lopte, natjerali su nas na šuteve, ali to ih odlikuje kroz prošlost. Šteta što za ove dvije utakmice nismo nagrađeni barem jednom pobjedom, pa da smo dobili jedan razlike, bilo bi bolje i atmosfera bi se još poboljšala. Svi su prihvatili da je smjena generacija koja se dešava i da treba biti strpljiv i podržati ove mlade momke i nadam se da ćemo svi skupa uspjeti u ovome", rekao je Halilović.

Vedran Bosnić, selektor bh. košarkaša, rekao je kako je ponosan na svoj tim.

"Čestitke Fincima na borbi do kraja. Rekao sam igračima da sam jako ponosan na njih, kontrolisali smo utakmicu 30 minuta jednoj Finskoj. Požrtvanost je na nivou, borbenost na nivou, to smo uspjeli 30 minuta da održimo na nivou na kojem želimo da budemo. Ovakvu igru smo sanjali. Oni su ekipa koja se vraća i jačim ekipama, vratili su se i nama. Hvala i navijačima, ovo je naša odlična utakmica, oba ova susreta bila su odlična. Moramo još raditi i to nam preostaje. Ovo je test za sve, u naredne dvije utakmice, na koga ćemo više računati u budućnosti. Htjeli smo da pobijedimo. Svi dobijaju šansu da vidimo na koga možemo računati u kvalifikacijama. Imamo još dvije utakmice u februaru kako bismo mogli imati radno ljeto", rekao je Bosnić i naglasio kako je ova mlada selekcija, uprkos smjeni generacija, pokazala da može igrati jako dobro protiv svih.