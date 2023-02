Boston Seltiksi angažovali novog trenera

Seltiksi su službeno objavili da Džo Mazula više neće imati privremenu oznaku i da je sada njihov glavni trener, a prekinuli su saradnju s Imeom Udokom nakon njegove suspenzije.

"Kelti" su prekinuli saradnju s bivšim glavnim trenerom Imeom Udokom nakon njegove jednogodišnje suspenzije iz franšize nakon što je otkriveno da je imao intimnu vezu s timskim osobljem.

Joe Mazzulla is officially the 19th Head Coach in franchise history pic.twitter.com/LMcTLS1u0m