Boston na korak od finala: Holidej odradio "krađu sezone" (VIDEO)

​Košarkaši Boston Seltiksa pobijedili su Indijana Pejserse 114:112 u trećem meču finalne plej-of serije istočne konferencije i nalaze se na samo jedan trijumf od velikog NBA finala.

Seltiksi slave Džrua Holideja, veliča ga čitava košarkaška javnost, zbog defanzivnog poteza kojim je riješio meč četiri sekunde prije kraja - kada su Pejsersi krenuli u posljednji napad, po pobjedu.

Nembard je jurnuo ka reketu Indijane, na njemu je sve vrijeme bio Holidej, vrebao, čekao pravu priliku i iskoristio trenutak dekoncentracije rivala - sjajnom reakcijom uzeo je "čistu" loptu iz posjeda košarkaša Indijane i krenuo u kontru.

Siakam je potom faulirao Holideja, a ovaj sa penala stavio tačku na trijumf Seltiksa kojima se sada nalaze nadmak velikog finala.

Jrue holiday with the STEAL OF THE YEAR pic.twitter.com/rIEoBMDN99