Boston ponizio i razbio Embidovu Filadelfiju

Džoel Embid je poslije tri godine dobio MVP nagradu, a Nikola Jokić je zbog njega ostao bez trećeg u nizu priznanja, zasluženog. Embidovi Filadelfija SeventiSiksersi su doživjeli poniženje i apsolutno razbijanje izgubivši od Bostona rezultatom 112:88

Embid je ispao u polufinalu Istočne Konferencije i zabilježio negativan rekord, koji će zauvijek ostati.

Džoel je jedini od 36 igrača koji su uzimali MVP nagradu, a da nikada nije došao u finale Konferencije.

"Mogao sam da budem mnogo bolji. Neke stvari ne možeš da kontrolišeš, lopta jednostavno neće kroz obruč. Nisam pogađao šuteve koje obično rješavam. Jedna od stvari u kojima želim da budem bolji je kontrola lopte, dribling jer sam u tome bio slab. Takođe, mogu da pomognem napadu da se dodatno proširi. Moramo više da otvaramo takve situacije, da se bolje kreće lopta u napadu. Večeras smo bili statični. Pokušaću da nađem način da budem bolji igrač, da napredujem kao i svake godine dosad. Pričaću sa ljudima, da vidim gdje to mogu da napredujem kao igrač" rekao je Embid poslije poraza.

Potreban mu je odmor, kako kaže, da procesuira sve što se dešavalo.

“I can’t win alone. Me and James [Harden], we just can’t win alone. That’s why basketball is played 5-on-5.” Joel Embiid after the Sixers’ Game 7 loss to the Celtics pic.twitter.com/L3KB6geaUT