Boston u finalu istočne konferencije

Košarkaši Bostona plasirali su se u finale istočne konferencije, pošto su sa 4-1 u seriji eliminisali Filadelfiju.

U petom meču polufinala Istoka ekipa Breda Stivensa slavila je sa 114:112 i u finalu će igrati protiv Klivlenda i "Kralja" Lebrona Džejmsa.

Seventisikersi ponovo su ispustili trijumf, pošto su na 90 sekundi do kraja meča vodili sa četiri poena (109:105).

Seltikse to nije omelo da za 30-tak sekundi dođu do izjednačenja koševima Ala Horforda i Markusa Smarta (109:109). U posljednjem minutu Šarić je izgubio loptu na 37 sekundi do kraja, a potom je Džejson Tejtum poentirao i štoperica se zaustavila na 22,5 sekundi (111:109).

Uslijedio je tajm-auta Breta Brauna poslije kojeg Filadelfije iz više puta nije uspjela da postigne koš. Embid je dva puta promašio, a potom je kod drugog ofanzivnog skoka izgubio loptu.

76sersi brzo su faulirali Terija Rozira koji je pogodio oba puta za (113:109). Tračak nade Fili vratio je trojkom Džej Džej Redik (113:112), a potom je Smarta pogodio 1/2 bacanja, (114:112).

Ipak do kraja je bilo ostalo samo 2,4 sekunde, a pošto gostujući igrači nisu imali tajm-aut morali su brzo da odreaguju i nisu uspjeli da dođu u poziciju za šut.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Džejson Tejtum sa 25 poena, jedan manje ubacio je Braun, dok je Rozir postigao 17.

Bolji od ostalih kod File bili su Dario Šarić sa 27 poena i 10 skokova i Džoel Embid sa 27 poena i 12 skokova. Ben Simons ubacio je 18, uz osam skokova i šest asistencija.

