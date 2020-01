Brajantu nakon "napakovane" afere pomogao sveštenik

Kobi Brajant bio je poznat fanovima širom planete kao legendaran, jedan od najboljih košarkaša svijeta, ali za svoju porodicu, intimno okruženje u četiri zida, bio je, tako svjedoci pričaju, sjajan, fantastičan otac četvoro djece, suprug.

Suprugu je upoznao kad je imao 21 godinu, bila je to ljubav na prvi pogled, a zajedno su prebrodili i jedan veliki, golemi skandal kad su NBA zvijezdi "napakovali" slučaj silovanja...

Svoju Vanesu upoznao je tokom snimanja jednog muzičkog spota 1999. godine, dok je ova još išla u srednju školu.

"Ljubav na prvi pogled", ponosno je isticao.

Već godinu dana nakon što su prohodali, Kobi ju je zaprosio. Brajantovi roditelji nisu bili oduševljeni pa su čak tražili potpisivanje predbračnog ugovora, ali poznati košarkaš - nije dozvolio.

Koliko je njihova ljubav bila snažna svjedoči i činjenica da je Vanesa stala na njegovu stranu kad je bio optužen za silovanje 19-godišnjakinje radnice u jednom hotelu 2003. godine. Prijetila mu je doživotna, a uprkos tome što se ova odbila pojaviti na sudu, Kobi je organizovao pres na kojoj se pojavio zajedno sa suprugom. Na kraju je sve odbačeno, jer se pokazalo da je radnica htjela iskamčiti milionsku odštetu...

"Počeo sam ispitivati smrtnost onoga što radim. Što znači kad te svi vole, a onda te odjednom svi mrze? Pokazaću svima ko sam ja zaista. Bio sam uplašen da ću završiti u zatvoru. Bila je priča da bih mogao biti 25 godina ili doživotno. Uplašio sam se", otkrio je u jednoj intimnoj ispovijesti.

Otkrio je tad da mu je pomogao i jedan sveštenik.

"Jako mi je pomogao razgovor s njim. Bilo je čak i zabavno. Pitao me je jesam li to uradio. Rekao sam da nisam. Onda me je pitao imam li dobrog advokata. Rekao sam da imam i da je fenomenalan. Potom mi je rekao: Odlično onda, pokreni se! Bog ti ne može dati ništa što ne možeš sačuvati, sve je njegovim rukama, postoje stvari koje ne možeš kontrolisati. Pokreni se! Da, to je bila tačka preokreta", otkrio je u jednom intervjuu.

(Jutarnji List)