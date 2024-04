Branko Lazić pred plej of ABA lige: Pokazaćemo pravo lice

Košarkaši Crvene zvezde otvaraju plej of seriju ABA lige utakmicom sa ekipom SC Derbi.

Meč je na programu u ponedeljak od 18 sati u Beogradskoj Areni. Pred start završnice ovog takmičenja u kome su crveno bijeli obezbijedili prednost domaćeg terena, govorio je kapiten Branko Lazić.

„Došli smo do plej-ofa u ovoj sezoni, što se tiče Jadranske lige mi smo prvobitni cilj ostvarili, obezbedili smo prvo mesto i prednost domaćeg terena. Neki novi mini cilj je sada polufinale, i idemo od faze do faze. Iskoristio bih priliku da pozovem navijače da dođu u što većem broju i pruže nam podršku tokom čitave serije, a mi ćemo dati sve od sebe da odigramo što bolje, obradujemo naše navijače, ali i da se iskupimo celokupnoj Zvezdaškoj javnosti za prethodnu utakmicu koja zaista nije bila na nivou Crvene zvezde. Želimo da u ovoj plej-of seriji pokažemo da je to bio samo jedan loš dan, i da se svima zahvalimo na celoj sezoni i ogromnoj podršci koju smo dobijali. A to možemo na najbolji način tako što bi osvojili ABA ligu i vratili trofej u naše vitrine“ rekao je Lazić.

Branko Lazić je proglašen za najboljeg defanzivca ABA lige, osim o tom priznanju koje je dobio treći put u svojoj karijeri, takođe je govorio o važnosti domaćeg terena:

„Svi znamo koliko je prvo mesto važno i zato smo se toliko trudili da zauzmemo to prvo mesto i obezbedimo prednost domaćeg terena. Naravno, trudićemo se da to što više iskoristimo, ali moramo da prikažemo i dobre igre na terenu. Kada govorimo o samom priznanju za najboljeg defanzivca, zahvalio bih se čitavoj ekipi na tome, jer košarka je timski sport, timski se igra i za ovaj trofej zaslužan je ceo tim. Hvala im na tome“, kazao je Lazić.

