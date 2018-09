Branko Lazić za "Nezavisne": Navijači, dođite i uživajte u košarci

Branko Lazić, košarkaš Crvene zvezde, smatra da će Superkup ABA lige njegovom timu poslužiti za uigravanje i da će biti odlična priprema za ABA ligu i Evrokup, a vjeruje i da će Zvezda imati veliku podršku navijača u Laktašima.

Beograđani sutra igraju četvrtfinale Superkupa s Olimpijom (20.30 časova), a na turniru, koji se igra od 20. do 23. septembra, su i Cedevita, Zadar, Mornar, Partizan, šampion ABA lige Budućnost i domaćin Igokea.

"Ovo je jako takmičenje, dobre ekipe učestvuju i svi žele trofej. I mi ćemo se boriti za najviši plasman, ali pre svega na Superkup gledamo kao na priliku da uigramo ekipu. Dugo nismo bili kompletni, sada smo svi na okupu i trudićemo se da se što bolje uigramo i da saniramo neke nedostatke u igri pred nastupe u ABA ligi i Evrokupu", rekao je Lazić za "Nezavisne".

Na pitanje ko su najveći konkurenti za prvo mjesto, dvadesetdevetogodišnji košarkaš je odgovorio:

"Kada gledamo pojačanja, rekao bih da su Budućnost i Cedevita glavni kandidati za osvajanje Superkupa, ali niko ne sme potcenjivati ni druge učesnike. Kao što sam rekao, sve su to dobri timovi."

On očekuje i veliku podršku sa tribina dvorane u Laktašima.

"Znamo da u Republici Srpskoj i u Banjaluci Crvena zvezda ima dosta navijača i očekujem da nas podrže i u Laktašima. Pozivam ih da dođu u halu, da uživaju u košarci, a nadam se da ćemo uz njihovu podršku da odigramo dobro", dodao je Lazić, treći najbolji odbrambeni igrač u Evroligi prošle sezone.

On neće imati priliku da se naredne sezone bori za priznanje u Evroligi, pošto je Crvena zvezda porazom u ovogodišnjem finalu ABA lige ostala bez nastupa u elitnom takmičenju, tako da će predstojeća sezona biti na neki način popravni za šampiona Srbije. Lazić ističe da Zvezda uvijek ide na najviši plasman pa će tako biti i ove sezone, kada će on pokušati da dođe do svoje četvrte titule ABA lige i pete titule prvaka Srbije.

"Sledeće sezone nam je prioritet ABA liga, pokušaćemo da izborimo nastup u Evroligi, a kroz Evrokup ćemo sticati važno iskustvo", rekao je Lazić i dodao da se ekipa priprema isto kao i kada je igrala Evroligu, da nema razlike u treninzima i da svaku utakmicu i svako takmičenje košarkaši Zvezde shvataju ozbiljno.