Brat NBA zvijezde ubijen na proslavi svog rođendana

​Klif Dikson, posvojeni brat zvijezde Golden Stejt Variorsa Kevina Duranta, ubijen je u četvrtak u Atlanti, prenose američki mediji.

Kako javlja tamošnja policija, Dikson je ubijen ispred noćnog kluba SL Lounge gdje je slavio svoj 32. rođendan. Navodno je stigao neposredno prije pucnjave u kojoj je potom tragično izgubio život.

Durantova majka Vanda posvojila je Diksona kada je imao 16 godina, a on i Kevin bili su gotovo nerazdvojni. Zajedno su igrali košarku u srednjoj školi i zvijezda Variorsa smatrala ga je pravim bratom.

Kada je Kevin osvojio nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige, Klifu je posvetio dio govora.

"Ima dana kad dođem kući uzrujan nakon utakmice ili treninga, ali ti mi podigneš raspoloženje. Ti me držiš svaki dan, hvala ti" rekao je Durant prije pet godina kada je primio MVP nagradu.

Policija je izvijestila kako je napadač na Durantovog posvojenog brata pobjegao pješice. Blizu mjesta na kojem je Kliford bio upucan ima nadzornih kamera, ali one nisu bile u funkciji kad se incident dogodio.

Zabavu na kojoj je ubijen Kliford reklamirao je na svom Instagram profilu.

Nakon što je potvrđeno da je preminuo, na Twitteru se oglasila i Vanda Durant.

The Durant family extends our deepest condolences & prayers to Cliff’s mother, siblings, family & friends. Our family was an extension of his & we shared wonderful memories. His transition is an incredible loss for all of us who loved him, he will be missed dearly #CliffDixon RIP pic.twitter.com/QuIRt0hIIu