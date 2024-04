Brat Nikole Jokića udario navijača (VIDEO)

Brat Nikole Jokića, Strahinja, imao je sukob sa jednim navijačem poslije meča Denvera i LA Lejkersa.

Nagetsi su poveli sa 2-0 u seriji, zahvaljujući pogotku Džamala Mareja uz zvuk sirene (101:99), ali je jedan snimak šokirao sve.

Na njemu se vidi kako Nikolin brat silazi i udara jednog navijača.

Prisutni su bili i drugi brat, Nemanja, ali i supruga Natalija sa kćerkom Ognjenom.

Naredni meč Lejkersa i Nagetsa na programu je u Los Anđelesu u petak od 4.00.

The Jokic bros fighting fans last night (Via cgallegos67 / h/t @ClutchPoints ) pic.twitter.com/8tcVuhMCgX