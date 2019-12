Bruks: Porođaj, pa odmah na teren? Ne bih to ponovila

Kapiten ženske košarkaške reprezentacije Srbije Jelena Milovanović Bruks ističe da joj je 2019. godina bila najbolja u životu, ali da se ne bi ponovo usudila da igra za reprezentaciju samo tri meseca posle porođaja.

"Postala sam majka, roditelj, ostala sam zdrava, osvojili smo bronzu na EP, bili smo među našim navijačima, klupska sezona je bila dobra ... Sveukupno, 2019. je bila moja najlepša godina. Bila je divna, jedva čekam da vidim šta će 2020. da donese", izjavila je Bruks na početku razgovora za Tanjug.

U godini iza nas košarkašica mađarskog Šoprona kao kapiten vodila je rerprezentaciju do trećeg stepenika na pobjedničkom postolju na Evropskom prvenstvu, koje su zajedno prošlog ljeta organizovale Srbija i Letonija.

Bila je to prva medalja za košarkašice Srbije poslije 2016. i olimpijske bronze iz Rio de Žaneira i prvo odličje poslije povratka Marine Maljković na mjesto selektora.

"Izuzetno veliki uspeh. Pričali su da je retko koji domaćin uspeo da osvoji medalju. Ne mogu da kažem da nije bilo očekivanja javnosti, pošto od naših ljudi nijedna reprezentacija nije ispraćena na prvenstvo, a da se ne očekuje više od nekih mogućnosti. Drago mi je da je ekipa bila spremna na taj pritisak i shvatila ga kao nešto dobro, a ne da nam bude otežavajuća okolnost. Mislim da smo dobro odradile posao i sada kada sa ove vremenske distance gledam, to je veliki uspeh", objašnjava krlini centar srpske selekcije.

U martu 2019. na svijet je donijela sina Matea, a samo tri mjeseca nakon porođaja, Bruks je odlučila da igra za reprezentaciju.

Njena odluka izazvala je veliku pažnju javnosti, a 30-godišnja Kragujevčanka ističe da se ne bi ponovo odlučila na taj potez.

"Kada sam saznala da sam u drugom stanju, odmah sam se videla sa Marinom i rekla sam joj kakva je situacija, da ću probati da ostanem u što boljoj formi i da se vratim u tim. Tako da je to uspelo. Kada bih ponovo bila u istoj situaciji, ne bih to ponovila. To je bio možda moj najteži period, moje najteže leto i psihički i fizički. Bez obzira na rezultat koji je ostvaren, ne bih sa svojim telom prolazila te iste stvari koje sam prolazila prošlog leta. Bio je lepo, bilo je divno, uspela sam. Hvala Bogu, za sada ne vučem nikakve posledice, ali stvarno ne bih to opet uradila. Možda bi neko drugi to ponovio, ali ja stvarno ne bih", ističe Bruks.

Tokom pripremnog perioda, sa njom su bili sin i muž Dejvid. Mali Mateo bio je 13. igrač i maskota reprezentacije, a tokom EP Bruks je sa njim u naručju izlazila pred novinare u miks zoni i na konferencije.

Poslije pobjede protiv Velike Britanije u borbi za treće mjesto u beogradskoj Areni, majka i sin su zajedno izašli na pobjedničko postolje.

"To je bila moja želja, jer nisam htela da se odvojim od Matea, koji je bio izuzetno mali. Ne bih mogla da provedem pripreme bez njega i jedini način da ja budem uz reprezentaciju jeste da i on bude sa mnom. Bio je tu i moj suprug, jer bez njih dvojice ne bih mogla ni da prođem kroz sve to kroz šta sam. Da sam bila sama, verovatno bih odustala na samom početku", rekla je Bruks i osvrnula se na to koliko joj se život promijenio od trenutka kada je postala roditelj.

"Promenilo me je roditeljstvo, sada više nisam sama sebi u centru pažnje. Imam i roditeljstvo i brak, sada imam svoju porodicu. I dalje sam dete svojih roditelja, ali ne živim sa njima. Sada imam svoju porodicu, imam o čemu da brinem. Divan je osećaj kada dođem kući i kada znam da treba nekom drugom da spremim nešto za jelo, da nisam samo ja bitna i da se ceo svet ne vrti oko mene. Roditeljsvo je izuzetno lepo uticalo na mene, jer sam postajala samoživa i to je počelo da smeta ljudima u mojoj okolini i mojoj porodici. Sve to je lepo uticalo na mene, tako da je roditeljsvo najveća promena u mom životu".

Košarkašice Srbije 2020. godinu otvaraju olimpijskim kvalifikacionim turnirom, koji će se od 6. do 9. februara održati u Beogradu.

Rivali Srbije u hali "Aleksandar Nikolić" biće Mozambik, Nigerija i Sjedinjene Američke Države, koje su kao svjetski prvak već obezbijedile vizu za Tokio.

"Verujem da možemo u Japan i samo želim da sve devojke budu zdrave i da u takvom stanju dođu na kvalifikacioni turnir. Samo tako možemo da budemo u stanju da napravimo lep rezultat. Nadam se punoj hali i podršci naših navijača, jer nam mnogo znači što smo domaćini tog turnira".

Na pitanje šta želi da joj 2020. godina donese Milovanović Bruks kaže:

"Naravno da će novogodišnje želje biti u vezi sa Olimpijskim igama, ali ajmo prvo dan po dan, mesec po mesec. Naš sport je naporan i postaje sve naporniji i svima nam je cilj da budemo u što boljoj formi i što zdraviji. Tu su i želje za moju porodicu, da budemo zdravi i da sve ide lepim tokom, bez nekih dešavanja zbog kojih ćemo pustiti suzu... Teško da mi 2020. može da bude lepša od 2019, ali bih volela da dođe do tog nivoa da mogu da ih poredim, da sledeće godine u ovo doba kada budemo razogovarale imam mnogo toga lepog da navedem", zaključila je Bruks.