Bruno Šundov za "Nezavisne": Pored Milera trener ti ne treba

Tokom NBA karijere najljepše mi je bilo u Indijani, za koju sam igrao od 2000. do 2002. godine. Redži Miler je bio oličenje lidera i kapetana te ekipe, pored njega ti trener ne treba. On drži svlačionicu, smijeni te i trejda. Dok je on bio tamo, Indijana je uvijek bila na visokom nivou.

Rekao je ovo za "Nezavisne" najveći košarkaški globtroter (čovjek koji, sporta i zadovoljstva radi, putuje svijetom) regiona Bruno Šundov, koji je u dosadašnjoj igračkoj karijeri promijenio 30 klubova u 17 zemalja. Iskusni (37 godina) Splićanin je šest godina proveo pod obručima NBA lige, gdje je igrao za pet timova (Dalas, Indijana, Boston, Klivlend i Njujork). Draftovan je 1998. godine (35. pik) od strane Dalasa zajedno sa legendarnim Dirkom Novickim, koji mu je tokom dvije sezone u Teksasu bio cimer.

"Radi se o velikom radniku, pravom Švabi, njegova posvećenost se vidjela od prvog dana i nije čudno što je toliko napravio. Pristojan je i komunikativan momak, odlično smo se družili. Bio sam ljetos u Dalasu pa smo se vidjeli i malo družili", kaže hrvatski centar koji nakon posljednje epizode igranja u Banijasu iz Abu Dabija posljednjih sedam dana trenira sa Cibonom.

Navodi da razmatra opcije za dalje igranje, ali da nije siguran da li će nastaviti karijeru. Ipak, ističe da mu je trenutno prioritet sticanje diplome više trenerske škole, za koju se obrazuje u Zagrebu. Česte selidbe i koferi u ruci mu nisu teško padali do zasnivanja porodice i rođenja djece. Kroz smijeh kaže da je najljepše igrati kod kuće, ali da on kod kuće nije bio. Od inostranih destinacija kao najbolju za igranje vidi mediteransku zemlju u kojoj sunce grije većinu dana u godini.

"U Španjolskoj mi je bilo najljepše što se tiče života i košarke, radi se o pravoj sportskoj naciji sa sjajnim mentalitetom", kazao je Šundov, koji ipak ističe da jedva čeka povratak u rodni Split jednog dana.

Najveći klupski uspjeh ostvario je u dresu Makabija, sa kojim je 2004. godine bio prvak Evrope.

"Dejvid Blat je bio pomoćni trener i vodio sve u toj ekipi iako je na mjestu glavnog trenera bio Pini Geršon. Bili smo odlično balansirana momčad. Imali smo i malo sportske sreće i svakako da je igranje tamo bilo jedno od najljepših iskustava. Pored toga, moj najveći uspjeh je osvajanje srebrne medalje sa reprezentacijom Hrvatske na Svjetskom prvenstvu za igrače do 21 godinu", zaključio je Šundov.

Da je baba muško - bila bi Duško

Sa fantastičnim fizičkim košarkaškim predispozicijama (221 centimetar, 122 kilograma) Bruni Šundovu su stručnjaci predviđali i više uspjeha u karijeri nego što je postigao. On na zanimljiv način komentariše takve ocjene...

"Da je baba muško - bila bi Duško. To je sve relativno. Lično ne bih mijenjao ništa, sve odluke sam u životu i karijeri donosio sam i što se mene tiče sve je u redu", rekao je Šundov.