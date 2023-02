Bulsi otpustili Gorana Dragića

Čikago Bulsi u utorak su otpustili slovenačkog košarkaša Gorana Dragića. Slovenac je propusti posljednja četiri meča zbog povrede koljena, ali odlazak niko nije očekivao.

Odlazak Dragića bio je tema nekoliko puta zbog toga što je u ekipu došao Patrik Beverli. Čak i poslije oporavka ne bi bio u rotaciji.

Dragić je ove sezone imao 51 meč i bilježio je 6.4 poena po meču. Igrao je 15 minuta prosječno.

Thank you @chicagobulls best of luck https://t.co/7iWay3tSoR