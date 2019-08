Centar Angole izbjegava Đorđevića: Pokušao sam da ne pričam s njim

Centar Angole Janik Moreira vjerovatno najbolje poznaje srpsku košarku od svih igrača afričke selekcije.

Moreira je igrao za italijanski Virtus koji je u drugom delu prošle sezone predvodio selektor Srbije Aleksandar Đorđević.

"Pokušavao sam da ne pričam s njim u naredna 24 sata. Sada sam pokušao da samo prođem pored njega pa je on rekao: 'Šta, ne pričaš sa mnom?' Teško je, volim ga i mnogo ga poštujem. Mnogo sam naučio tokom četiri mjeseca dok sam sarađivao s njim. On je jedan od najboljih trenera s kojima sam radio. Činio me boljim svakog dana", rekao je Fereira.

Iako je radio sa Đorđevićem, Moreira nije ništa savjetovao svog selektora.

"Ne. Svako treba da radi svoj posao. Ja imam svoj domaći i koga čuvam. Nije mi ni rekao nešto posebno što može da napravi razliku. Mi se koncentrišemo da igramo što bolje, da napredujemo svakog dana. Biće veoma teška utakmica. Šta god da se dogodi moramo se fokusirati na sledeću utakmicu", kaže centar Angole.

Moreira će imati posebno težak posao da parira centrima Srbije.

"Pokušavamo da igramo brzo, da vršimo pritisak preko cijelog terena. Vidjećemo, biće veoma teško. Srbija ima sjajne bekove i centre. Znam da će vjerovatno pokušati da forsiraju igru u reketu, da tako poentiraju. Biće to veliki test za nas. Utakmica traje 40 minuta, svašta može da se dogodi. Ali ne vjerujem da će Saša dozvoliti tako nešto. Mislim da će pokušati da pošalju poruku svima. Takva je igra. To ćemo pokušati i mi", zaključio je košarkaš.