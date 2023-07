Centar Partizana se seli u Grčku

Košarkaš Partizana Tristan Vukčević će u sljedećoj sezoni igrati za ekipu Peristerija.

Centar crno-bijelih se sada nalazi u SAD, gdje u ljetnjoj ligi igra za ekipu Vašington Vizardsa.

Trener Peristerija je Vasilis Spanulis, a čaln stručnog štaba je i Tristanov otac Dušan.

Uz to Tristanov brat igra za mlađe kategorije, a centar Partizana bi u Grčkoj ekipi igrao kao domaći igrač, jer posjeduje grčki pasoš.

Vukčević prošle sezone nije imao veliku minutažu kod Željka Obradovića, uglavnom je igrao na utakmicama ABA lige, a kada se vratio iz SAD je potpuno ispao iz rotacije i nismo ga videli na parketu u plej-ofu regionalnog takmičenja.

