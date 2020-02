Četiri ekipe u borbi za Mirzin trofej

Košarkaši Igokee, Širokog, Sparsa i Leotara ovoga vikenda u Sarajevu boriće se se za trofej Kupa "Mirza Delibašić". Ovo je ujedno drugi Kup BiH koji se održava pod imenom najboljeg sportiste BiH svih vremena. Prvi je održan prošle godine u Laktašima kada je Igokea sedmi put u istoriji osvojila ovo takmičenje.

Prvo polufinale, koje je na programu u subotu od 17 sati, može se smatrati finalom prije finala. Sastaće se branilac trofeja Igokea i aktuelni prvak BiH Široki. Biće to duel u ovom trenutku najbolje dvije bh. ekipe, koje su ujedno i najtrofejnije u ovom takmičenju. "Igosi" će imati priliku da šesti put uzastopno, a osmi put ukupno, osvoje Kup BiH, dok će Širokobriježani juriti jubilarni, 10. trofej. Ono što je zanimljivo jeste da su Igokea i Široki u posljednjih devet navrata osvajali ovo takmičenje.

Ove sezone ova dva tima su se susrela dva puta, tim iz Aleksandrovca je prije nekoliko dana slavio sigurnu domaću pobjedu u Ligi 12, dok je ponos Hercegovine na početku sezone bio bolji u svojoj dvorani. Iako je Kup takmičenje nepredvidivo, Igokea je, gledajući roster, bez obzira na odlazak najboljeg igrača Rašada Vona, s kojim je sporazumno raskinut ugovor nakon što je osiguran opstanak u ABA ligi, veliki favorit ne samo u ovom polufinalu, već i za osvajanje trofeja. Inače, obje ekipe se nalaze u poprilično dobroj formi, branilac Kupa je osigurao opstanak u ABA ligi, dok se Širokobriježani nalaze na pragu plasmana u plej-of ABA lige 2.

"Nijedan tim nije lako dobiti u nekoliko dana, posebno ne tim kao što je Široki, tako da utakmica sigurno neće biti laka. Uz to, na nama je veći pritisak nego na drugim ekipama, jer nas svi doživljavaju kao blage favorite. Ne bježimo od uloge favorita, ali kvalitet moramo pokazati na terenu i nadam da možemo do finala, a zatim i do trofeja", rekao je Sava Lešić, kapiten Igokee.

Aleksandrovčani osim na Vona ne računaju ni na Dalibora Ilića, koji je na okupljanju reprezentacije Srbije.

Nakon Igokee i Širokog na teren dvorane "Novo Sarajevo" izaći će košarkaši Spars Realwaya i Leotara (19.30). Sarajlije u posljednje vrijeme igraju znatno bolje, za razliku od početka sezone, i sigurno je da imaju ambicije da ponove prošlogodišnji uspjeh plasmanom u finale. Motiv će imati i činjenici da će igrati pred svojim navijačima. S druge strane, Leotar je plasmanom u završnicu Kupa i osvajanjem Kupa RS ispunio cilj, tako da u potpunosti dolazi rasterećen i bez rezultatskog pritiska, što mu može biti jedna od prednosti.

Finalni susret je zakazan za nedjelju od 17 sati, uz direktan prenos na BHT1.