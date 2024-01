Cijeli tim Golden Stejta obukao majice posvećene Dejanu Milojeviću (VIDEO)

Cijeli tim i stručni štab Golden Stejta izašao je na trening u posebnim majicama posvećenim Dejanu Milojeviću.

Еmotivno je bilo vidjeti fotografije igrača i Stiva Kera u majicama na kojima je na srpskom pisalo veliko “BRATЕ”.

GP2 wearing a Brate shirt at practice to honor Dejan Milojević. Brate means brother in Serbian. pic.twitter.com/LvLR34R4XI

„Srceparajuće. Razarajuće. Ovo je najteža stvar u kojoj sam učestvovao u NBA ligi. Teško je opisati ovu našu nedelju. Izgubili smo nekoga tako nama bliskog. I važnije od toga, najteže je vidjeti kako njegova porodica pati. Ova posljednja sedmica, posljednjih pet dana, bili su prožeti šokom, emocijama, velikim izlivima ljubavi… Ne znam da li ste vidjeli događaj u Srbiji, igrala su dva tima u kojima je on bio, Mega, koju je trenirao, i Partizan, tim u kojem je bio zvijezda. Ne znam da sam nekad vidio takvu posvetu prije utakmice. Gledali smo to kao tim. Stekli smo bolji sliku o tome šta je Dejan značio svojim zemljacima. Naravno, mnogo je značio i nama, Nataši, Maši i Nikoli… Ovo je bilo razarajuće za nas“, emotivno je rekao Stiv Ker.

Steve Kerr speaks on Dejan Milojevic’s passing. He’s wearing a shirt that says ‘brate’ which is Serbian for ‘brother’ pic.twitter.com/23PtfCpJ5a