Cilj plej-of, klub se ne boji za budućnost

Košarkašice Mladog Krajišnika ostvarile su najubjedljiviju pobjedu u 2. kolu prvenstva BiH pošto su na svom parketu savladale Igman 81:41. Milan Šobot, pomoćni trener "malenih", istakao je da je ponosan na mladu ekipu i istakao da u njima klub ima sjajnu budućnost.

Danijela Popović s 21, te Sanja Radulović i Milena Rađenović s 11 poena vodile su domaći sastav do sigurne pobjede, dok je kod gostiju jedina dvocifrena bila Anđela Lalović sa 17 poena.

"Doveli smo dosta mladih igrača i u pripremnom periodu to nije izgledalo dobro, ali sada su se kockice složile. Pohvalio bih i juniorke koje su igrale u subotu, a zatim su bile dobre i u nedjelju protiv Igmana. Znamo šta su nam mane i radićemo na tome da ih otklonimo", rekao je za "Nezavisne" Šobot, koji je istakao da u klubu ove sezone žele da naprave iskorak u odnosu na prošlu:

"Želimo da se plasiramo u plej-of, a poslije ćemo vidjeti šta i kako. Mi smo Mladi Krajišnik i imamo odgovornost prema dresu koji nosimo. Ovaj klub ima budućnost u ovim mladim igračicama, koje su opasna baza za godine pred nama i predanim radom sigurno će neka od njih igrati i regionalnu ligu. Mladi Krajišnik se ne boji za sutra."

On je kazao da već godinama opada kvalitet prvenstva BiH i da nema naznaka da bi to moglo uskoro da prestane. On je istakao da je njegov klub jedan od rijetkih koji ima jasan cilj kako da funkcioniše i u budućnosti.

"Kvalitet lige je sve lošiji i lošiji. Ono što je tragično je to da se gase klubovi koji su bili brendovi ženske košarke u bivšoj Jugoslaviji. Leotar i mi smo jedini klubovi koji imaju misiju i viziju za budućnost. Oslonili smo se na domaće mlade snage jer ne možeš sve kupiti. Ovo mi je treća godina rada s trenerom Dragom Karalićem u klubu i mislim da smo na pravom putu. Podvući ćemo crtu kada se sezona završi i vidjećemo šta smo napravili", zaključio je Milan Šobot.