Čović: 56 sudijskih grešaka, da li mislite da nisu imali pritiske?

Predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović pričao je u intervjuu za crnogorski portal "Borba" o pritisku na sudije u Podgorici i tome ko će u Evroligu.

Ni sedmicu dana nakon okončanja finalne serije ABA lige u kojoj je Budućnost skinula Zvezdu sa regionalnog trona sa 3-1 ne stišava se bura.

Dok u Podgorici uvjeravaju javnost da će ispuniti zahtjeve Evrolige i nastupiti u elitnom takmičenju, a istovremeno kritikuju "Beograd" zbog uvjeravanja u suprotno, Čović je dobio pitanje novinara "Borbe" o navodnom ulasku neimenovanih osoba "koje nisu goloruke u svlačionicu sudija tokom poluvremena treće utakmice".

"Možda sam samo čuo za to, a možda imam i sliku tog trenutka. Meni nije bilo dozvoljeno da dođem ispred svlačionice KK Crvena zvezda mts, koja se nalazi na spratu, ali se mora proći, zbog nefunkcionalnosti SC "Morača", pored domaće svlačionice. I oko takvih stvari smo se sporili u petak. Kasnije nam je postalo jasno iz zbog čega. Daću Vam slikovit primer. Sa nepoznate mejl adrese smo u nedelju dobili veliki fajl sa detaljnom analizom suđenja na trećem meču finala. Ljudi su se predstavili samo kao sudije, i jasno mi je po terminologiji koju su koristili u tom pismu i temeljno obrađenim detaljima, da su zaista u pitanju košarkaške sudije. Da li možda i evroligaške, kojima nije prijalo ovo degradiranje njihovog poziva, to nikada nećemo saznati. Bilo je 56 grešaka na štetu Crvene zvezde mts, većih ili manjih, od toga preko deset teških i materijalnih povreda poput trojke Ročestija koja je upisana kao dvojka, dva nesportska faula na Feldinu itd… Damir Javor, ili kako se već zove, sudija koji nas je oštetio u više navrata prethodnih godina, i koji je poznat kao sudija koji najviše koristi video-pregled materijala, nijednom nije otišao do zapisničkog stola. Onda ja pitam – da li i dalje mislite da nisu imali 'posetu' u svlačionici, na poluvremenu?", rekao je Čović.

"Tu je najmanje bilo košarke! Određenu logističku podršku u KK Budućnost dobili su od pojedinaca koji su poznati po svom bogatom radu van terena. Interesantno je da ih u svojim sredinama nazivaju ljudima prošlih vremena, ali su poznati po "operativnom radu" sa sudijama. Jedan voli kladionice, drugi bi da Jadransku pretvori u Mediteransku ligu", dodao je Čović u izjavi za "Borbu".

Na Malom Kalemegdanu još uvijek nisu odustali od nastupa u Evroligi sljedeće sezone iako na osnovu titule u ABA Budućnost je ta koja ima prolaz ka elitnom takmičenju.

"Mnogi zaboravljaju da skoro 15 godina organizujemo završne kvalifikacione turnire juniorske Evrolige, da smo obarali rekorde igrajući i Evrokup, i postavljali standarde i u tom takmičenju. Nas u Evroligi i Evrokupu pamte po 24.000 ljudi na tribinama, ne po upadu navijača, koji je napao igrača protivničke ekipe, ili rekordnom porazu u jednom malom prelepom italijanskom gradu zvanom Sijena. Kruna naše saradnje je dolazak završnog turnira u Beograd ove godine. Mi sa Barselonom imamo gotovo svakodnevnu komunikaciju po raznim osnovama, jer saradnja sa tako ozbiljnom organizacijom nije samo igranje Evrolige, već mnogo više od toga. Da li ćemo igrati Evroligu sledeće sezone? Odgovoriću Vam ovako – KK Crvena zvezda mts, odnosno sistem u tom klubu je napravljen tako da ne zavisimo od jedne finalne serije. Stabilni smo, imamo većinu mladih domaćih igrača pod ugovorom, mlađe selekcije. Ceo sistem je stabilan, a Evroliga već dobro zna šta možemo i šta donosimo u ovo takmičenje. Klub je tako postavljen da može da je igra bez ikakvih problema, vremenskih rokova i neke trke sa vremenom", ističe prvi čovjek Zvezde.

"Da li će Budućnost ispuniti uslove? Ne znam, i pravo da Vam kažem i ne interesuje me. Oni su svoj put odredili, i neka ga slede. Rekao sam da ulazak i ravnopravan tretman u evroligaškoj porodici ne zavisi od krupnih 'rečenica poput praviće se tim kakav odavno nije viđen…' i slično. Pravila se znaju, upisana su u dokumentima Evrolige. Ko može da ih ispuni igraće, ko ne može, neće igrati, i to je to", zaključio je Čović.