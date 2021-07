Čović: Lekari će odlučiti da li ću i dalje voditi Crvenu zvezdu

Niko ne ulazi u sportsku borbu sa jednom rukom zavezanom iza leđa, kaže prvi čovjek crveno-belih Nebojša Čović.

Crvena zvezda će sredinom septembra birati novo klupsko rukovodstvo, a postoji mogućnost da na čelu kluba više ne bude Nebojša Čović.

Aktuelni lider prvaka ABA lige kao i šampionata Srbije kaže u intervjuu za Blic da će konačnu odluku o tome da li će se kandidovati za novi mandat na čelu Zvezde doneti nakon konsultacija sa –ljekarima.

Čović objašnjava da se ne plaši novih izazova, niti ijednog protivnika, već da su zdravstveni razlozi jedini zbog kojih još od februara razmišlja o povlačenju iz Zvezde.

"Kako bismo i tu eliminisali teorije zavere, niko ne zazire ni od koga, niti zbog činjenice da ne može kao drugi da zahvati iz bunara želja na dnevnom nivou, jednostavno je – rukovodiću se samo savetima lekara, dobronamernih ljudi koji rade i pomažu Crvenoj zvezdi, ali i statusom koji imamo u ovom društvu. Da pojasnim – niko ne ulazi u sportsku borbu sa jednom rukom zavezanom iza leđa. Nikada tako nije bilo, pa neće biti ni ovog leta, a posebno ne sa klubom čiji sam predsednik bio deset godina, do pre nekih 14 dana, a sada u skladu sa odlukama organa kluba obavljam tu dužnost do izborne Skupštine sredinom septembra”, pričao je Čović za Blic.

Prvi čovjek crveno-bijelih kaže da ga ne interesuje šta se dešava u Partizanu i da dešavanja u redovima vječitog rivala ne utiču na njegove odluke.

"Apsolutno me ne zanima šta se dešava u našem okruženju i vidim da mnoge poprilično iritira što nemamo nikakav stav, reakciju na nešto što nema veze sa našim klubom niti našim finansijama. I tako će i ostati, a teorije zavere ne možemo da sprečimo niti ćemo gubiti energiju na to. Mene isključivo zanima pozicija KK Crvena zvezda, uz malu ogradu i jedan 'mali' problem, a to je da je meni mandat na mestu predsednika kluba istekao i ja sam još tamo u februaru jasno najavio u jednom intervjuu da je veliko pitanje da li ću moći da nastavim, zbog mog zdravlja, da radim ovaj posao na način na koji smatram da treba da ga radim".