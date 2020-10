Čović: Nema blokade ABA lige, samo hoće pare

Predsjednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović poručio je da će se ABA liga nastaviti i da ne postoji blokada takmičenja.

On je tokom gostovanja u emisiji "Dnevni red" na TV B92 istakao da je spinovanje to da je on "zaključao" regionalnu ligu.

Takođe je otkrio i koliko je Srbija unijela novca u ligu na Jadranu.

"Nisam zaključao ništa što se tiče ABA lige, to je spin. Sribja je od 2015. uplatila ABA ligi osam miliona evra, dok niko drugi nije uplatio", rekao je Čović i dodao:

"Mi nemamo definisanog direktora. Čak 15 meseci postavljamo pitanje zašto je blokiran račun ABA lige u Beogradu".

Za njega ne postoji sumnja kada je u pitanju budućnost takmičenja.

"Nastaviće se ABA liga. Žele da predstave kao da ima blokade. Nema blokade, samo hoće pare", poruka je predsjednika "crveno-bijelih".

(B92)