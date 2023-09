Čović: Ovo je najbolji tim koji Zvezda ima od kada sam u klubu

Predsjednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović bio je gost Jutarnjeg programa na Prva TV.

Tom prilikom, prvi čovjek kluba iz Beograda osvrnuo se na pripremni period i protekli turnir u Minhenu.

"Ekipa se juče vratila iz Nemačke, krajem nedelje se ide na Kipar. Idemo sve po redu. Sve ide normalno, malo ima povreda. Sitna povreda Teodosicća, Hanga problem sa mišićem, Nejpir takođe, za sada ništa strašno", istakao je Čović.

Na pitanje o tome da li je Zvezda završila prelazni rok, Čović je rekao da ne zavisi mnogo od njega.

"Imamo trenutno 16 igrača i mislim da je to - to. To ne zavisi od nas, već od stručnog štab i Duška Ivanovića kako bude analizirao tim. Trebalo bi da je to - to", kazao je predsjednik Zvezde.

Osvajanje ABA lige, Kupa, domaće lige, F4 Evrolige te osvajanje iste, ostaju glavni ciljevi i na početku ove sezone, naglasio je Čović.