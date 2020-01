Crtani film iz 2017. prikazao helikoptersku nesreću Kobija Brajanta

Planeta je šokirana tragičnom smrću legendarnog košarkaša Kobija Brajanta, a brojni korisnici društvenih mreža se od njega opraštaju u svojim postovima.

U moru objava ističe se jedna koja je poprilično uzdrmala ljubitelje košarke.

Naime, riječ je o jednom tvitu u kojem je postavljen crtani film iz 2017. godine, a u kojem je prikazana helikopterska nesreća Kobija Brajanta.

Crtani film je navodno objavljen 28. decembra 2017. godine.

"Čak je i crtani film predvidio. Đavo možda djeluje kroz Holivud. Počivaj u miru Kobi", stoji u opisu videa koji je objavljen na profilu "Ondo First Born".

Even cartoon saw it coming. The devil might be working through Hollywood... Rest on Kobe Bryant pic.twitter.com/w9XItGkHxc