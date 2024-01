Crvena zvezda razbila Partizan

Košarkaši Crvene zvezde savladali su vječitog rivala Partizan rezultatom 88:72 i tako zabilježeili prvu pobjedu ove sezone u susretu ova dva rivala.

Nije utakmica protiv Fenerbahčea bila varka, očigledno je nešto kliknulo u ovom timu crveno-bijelih. Dirigentska partija Miloša Teodosića koji je učinio da čitav tim igra. Omiljeni Litvanac u Srbiji Rokadsd Gedraitis je ponovo ličio na onog sa početka sezone, siguran u odbrani a ubojit u napadu.

Did you expect anything else from the maestro himself? #kkcz #WeAreTheTeam #EveryGameMatterspic.twitter.com/rX7xTW1LA9