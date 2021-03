Čuveni NBA košarkaš paralizovan nakon što ga je udario automobil

Nekada istaknuti košarkaš Šon Bredli ostao je paralizovan nakon što ga je udario automobil dok je vozio biciklo.

Udes se dogodio u blizini njegove kuće u Juti, a od udarca je pretrpio traumatičnu povredu kičmene moždine.

Čitav slučaj se dogodio 20. januara, ali su tek sada Dalas Maveriksi, Bredlijev klub iz igračkih dana, sada objavili sve.

Bredli je odmah operisan i čeka ga dug period rehabilitacije, prenosi B92.

Tokom karijere, osim za Dalas, igrao je za Filadelfija Seventisikserse i Nju Džersi Netse.

Bio je poznat kao veoma dobar defanzivac, pa je tako 1997. godine bio najbolji bloker NBA lige.

