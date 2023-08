Da li Kina ima svog Nikolu Jokića? (VIDEO)

Visok 213 centimetara, nosi broj 15, ima sjajan pregled igre i dijeli asistencije? To mora biti Nikola Jokić. To ipak nije sjajni Srbin, to je kineski U19 igrač, to je Hansen Jang.

Jokić, dvostruki MVP, a sada MVP NBA finala, još uvijek je glavna priča svjetske košarke. Dio toga je koliki će uticaj zvijezda Denver Nagetsa imati na buduću generaciju.

Već vidimo sadašnje NBA igrače poput Domantasa Sabonisa, sina još jednog velikog igrača, i Bama Adebaja koji igraju više poput Jokića - centra za pomoć ekipi - nego većina u istoriji lige. Nijedan ni drugi nisu to učinili u tolikoj mjeri kao Jokić, koji je prošle godine u prosjeku postizao preko devet asistencija po utakmici, ali nijedan nije odrastao igrajući kao Jokić.

China's Hansen Yang averaged 12.6 points, 10.4 rebounds, and 4.7 assists during the U19 World Cup. The 7'1" big man is an exceptional passer Here are some of his most impressive dimes. Really fun player and an intriguing long-term prospect. Feel is incredibly high for his size pic.twitter.com/7gKSrrFigM — The Box and One (@TheBoxAndOne_) August 6, 2023

Pa sada postoje klinci širom svijeta koji odrastaju i inspirisani su srpskim genijem na parketu, a čini se da je jedan od njih i Jang.

Video 18-godišnjaka od 213 cm postao je viralan tokom vikenda dok je zabljesnuo sve sjajnim dodavanjima.

Jang je imao prosjek od 12.6 poena, 10.4 skokova i 4.7 asistencija tokom U19 Svjetskog prvenstva, uz procenat od 50 odsto šuta. Prošle je godine ušao u tim za turnir za U18 Azijsko prvenstvo.

Jokić je imao pet uzastopnih sezona sa sedam ili više asistencija po utakmici sa centra i donio je to do doigravanja ove sezone gdje je vodio Nagetse do rekorda 16-4 na putu do naslova gdje je isporučio više od devet asistencija u takmičenju. Jokić ovog ljeta neće igrati za Srbiju, kao što je to činio u prošlosti, uključujući 2019. kada je igrao za svoju otadžbinu na takmičenju čiji je domaćin bila Kina.

Baš kao što je to bio šut iz velike dubine Stef Kari, ili stepbek Džejmsa Hardena, sada su najtraženija roba u NBA sjajne asistencije maestralnog Jokića.

Jang neće biti kvalifikovan za NBA draft do 2025. ili 2026., ako dostigne taj nivo. Ipak, lijepo je vidjeti neku djecu kako se u svojoj igri ugledaju na Jokića, prenosi "DenverSports".