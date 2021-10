Dabl-dabl Bjelice na otvaranju NBA sezone

Nemanja Bjelica je sa svojim novim timom, Golden Stejtom uspio da dođe do velike pobjede na strani u "Stejpls centru" protiv jednog od favorita za osvajanje NBA prstena ove sezone.

Voriorsi su "sravnili" Lejkerse nakon sjajno odigrane posljednje četvrtine, a svoj doprinos dao je i Nemanja Bjelica koji je došao do dabl-dabl učinka - 114:121!

Srpski košarkaš plesao je po terenu, dijelio je neke izvanredne asistencije i potvrdio da će biti odlična akvizicija tima iz San Franciska u narednoj sezoni.

Upisao je 15 poena uz 11 skokova i četiri asistencije, a interesantno je da je iz igre imao samo jedan jedini promašaj pošto je šutirao 5/6 za dva i 1/1 za tri uz dva pogođena slobodna bacanja iz isto toliko pokušaja.

U timu Golden Stejta je poenterski najviše uradio Stef Kari koji je dobacio do 21 poen, a za razliku od Bjelice, on nije imao dabl-dabl, već tripl-dabl, pošto je skoru dodao deset skokova i deset asistencija. Na sve to Džordan Pul je iznenadio i postigao 20 poena.

Kod Lejkersa su se poenterski istakli Lebron Džejms i Entoni Dejvis, ali su njihove maestralne partije ostale uskraćene za pobjedu. Čuveni "Kralj" postigao je 34 poena uz 11 skokova i pet asistencija, dok je "Obrva" stigao do samo jednog poena manje uz dva skoka i jednu ukradenu loptu.

Ključna za pobjedu bila je serija koju su Voriorsi napravili polovinom posljednje dionice. Tada su prije svega uz pomoć Nemanje Bjelice koji je pogodio dva važna slobodna bacanja, dodao maestralnu asistenciju pod košem i uhvatio nekoliko skokova došli do "opipljivih" +8 poslije čega su odbili sve moguće nalete domaćih i na kraju prilično komotno slavili bez ulaska u penal završnicu, piše Telegraf.