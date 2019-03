Dabl-dabl Jokića u porazu od Jute

Košarkaši Denver Nageta propustili su priliku da se ponovo usame na vrhu zapadne konferencije NBA lige, pošto je bolja od njih u Koloradu bila Juta sa 111:104.

Nagetsi sad imaju isti broj poraza kao aktuelni šampioni Golden Stejt Voriorsi (19), ali i jedan trijumf manje (42), pa ostaju na poziciji broj dva.

Juta je, sa druge strane, šesta sa 35-26.

Najzaslužniji za pobjedu Džeza bili su Donovan Mičel sa 24 poena i osam skokova i Kajl Korver sa 22 poena (6/10 za tri). Derik Fejvors je imao 15 poena i 11 skokova, a Džo Ingls isto toliko poena i 10 asistencija.

Kod Nagetsa, Vil Barton je upisao 21 poen i 13 asistencija, toliko je ubacio i Džamal Marej, dok je Pol Milsap zabilježio 15.

Srpski centar Nikola Jokić za skoro 32 minuta u igri imao je 16 poena (5/15 iz igre, 6/7 bacanja), 13 skokova i 7 asistencija.

Denver je bolje otvorio utakmicu i otišao na 16:9, ipak, vrlo brzo su Nagetsi u potpunosti pali u igri i dopustili gostima da preuzmu kontrolu.

Juta je sredinom drugog kvartala stekla dvocifreni plus 38:27, a na poluvremenu je razlika bila +15 (52:37).

Tu prednost Džezeri su uspjeli da održe do pred kraj trećeg perioda, kad je Denver prvi put zaprijetio prilaskom na -7 (77:70).

Nagetsi su sa dobrom igrom nastavili i u uvodnim minutama poslednjeg kvartala, pa su ubrzo prišli i na 84:79.

U tim trenucima je djelovalo da bi mogli da kreiraju veliki preokret i utakmicu odvedu u željenom smjeru, ali je usljedio munjevit odgovor Jute, serija 10:0, krunisana trojkom Donovana Mičela, za ogromnih +18 (97:79) na šest minuta do kraja.

