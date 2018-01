Dabl-dabl Tea, Bogdanović odličan

Košarkaši Toronto Reptorsa ubjedljivo su slavili kod kuće protiv Klivlend Kavalirsa rezultatom 133:99.

Prošlogodišnjem finalisti je to drugi uzastopni ubjedljiv poraz, pošto su nedavno od njega bolji bili Minesota Timbervulvsi (127:99).

Toronto je do trijumfa došao fantastičnom igrom u drugoj dionici i fazi odbrane i u napadu. Kavalirsi su za 12 minuta postigli samo 16 poena, dok su Reptorsi ubacili 35 i sa +25 ušli u drugo poluvrijeme (65:40).

U trećoj četvrtini ta prednost je rasla i do +33 (75:42) poslije čega nije bilo povratka za goste iz Ohaja.

Trijumf Toronta dodatno dobija na značaju ako se zna da je ostvaren bez prvog pleja Kajla Laurija i krilnog centra Serža Ibake.

U njihovom odsustvu, najefikasniji je bio rezervista Fred Vanvlit sa 22 poena (6/8 za tri), a sa klupe sjajan doprinos je dao i Paskal Siakam sa 16 poena i sedam skokova. Od startera, Majls je ubacio 16 poena, Derozan 13, uz osam asistencija, a odličnu partiju pružili su Jonas Valančunas sa 15 poena i 18 skokova i Džejkob Poeltl sa 12 poena i 12 skokova.

Kod Klivlenda, Lebron Džejms je bio najbolji sa 26 poena, Džef Grin je imao 13, Krauder 11, a Lav 10. Treba istaći i izuzetno lošu partiju Ajzee Tomasa, koji je za 24 minuta na parketu ubacio samo četiri poena (2/15 iz igre, 0/6 za tri).

Trenutno, Toronto je drugi na Istoku sa 29 pobjeda i 11 poraza, dok je Klivlend treći sa 26-15.

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobijedili su Sakramento Kingse na gostovanju u uzbudljivom meču rezultatom 121:115.

Duel u Sakramentu obilježio je povratak na parket poslije povrede srpskog pleja Miloša Teodosića, koji je duel završio sa 10 poena (4/9 iz igre, 2/5 za tri) i devet asistencija za 25 minuta na parketu, ali i povreda centra Klipersa Deandrea Džordana sredinom druge dionice.

Džordan je prilikom zakucavanja nezgodno doskočio, pao na zemlju, poslije čega je utakmica za njega bila završena.

Najzaslužniji za trijumf Klipersa bili su Lu Vilijams sa 30 poena (10/24 iz igre, 5/12 za tri) i šest asistencija i Blejk Grifin sa 18 poena, 12 skokova i šest asistencija.

Sa druge strane, Sakramentu nije pomogla ni sjajna partija Bogdana Bogdanovića, koji je bio najefikasniji u svom timu sa 22 poena (7/11 iz igre, 4/6 za tri). Uz to, Bogdanović je zabilježio i četiri skoka i dvije asistencije, za 30 minuta. Pored njega, zapaženi su bili i Džordž Hil sa 21 poenom, Zek Rendolf je imao 16, uz sedam skokova, a Kosta Kufos je ostvario dabl-dabl (14p, 14sk). Isti broj poena ubacio je i Badi Hild.

Klipersi su od starta meča bili u vođstvu i držali Kingse na bezbjednoj razdaljini. Prednost gostiju je išla do maksimalnih +16 u trećoj dionici, a na ulazu u posljednju četvrtinu bilo je 97:87. Kingsi su ušli sjajno u posljednjih 12 minuta i serijom 17:2 došli do vođstva 109:108, poslije trojke Bogdanovića i poena Rendolfa, na pet minuta do kraja. Seriju je prekinuo dugom dvojkom Teodosić, da bi poslije trojke Grifina Klipersi poveli 115:113, poslije čega su priveli meč kraju.

Njima je to treći uzastopna pobjeda i trenutno su deveti na Istoku sa 20-21, a Kingsi su, poslije trećeg poraza u nizu, posljednji u toj konferenciji sa 13-28.

U drugom meču, Los Anđeles Lejkersi su ostvarili pobjedu protiv San Antonio Sparsa 93:81, uz dabl-dabl učinak Lonza Bola.

Plej Lejkersa je meč završio sa 18 poena, 10 skokova i šest asistencija. Dabl-dabl je ostvario je Leri Nens Džunior sa 14 poena i 10 skokova, a najefikasniji kod pobjednika bio je Brendon Ingram sa 26 poena.

U redovima Sparsa, Oldridž je bio najzapaženiji sa 20 poena, Marej je uz 14 poena dodao i 11 skokova, Forbs je zabilježio 18 poena, dok je Gasol imao devet poena i 12 skokova.

Lejkersima je to treći uzastopni trijumf i oni su 13 na Istoku sa 14-27, dok su Sparsi treći sa 28-15.

(Sportklub.rs)