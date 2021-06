Dabović: Svaka od nas u reprezentacji igra sa uživanjem

BEOGRAD - Svaka od nas u reprezentacji igra sa uživanjem i to su nam najlepši trenuci u karijerama, zajedno smo nekih desetak godina i kada ima ljubavi i sloge, rezulatat dođe, izjavila je košarkašica Srbije Ana Dabović.

Srbija je u Valensiji postala šampion Evrope, a plejmejker srpskog tima kaže da je uživala u svakom meču tokom EP.

"Teško da mogu da se slegnu emocije, trudim se da uživam u svakom trenutku. To radim od kada je počelo prvenstvo. Drago mi je što smo u šest utakmica imale šest pobeda i da je moje uživanje samo raslo. Najlepši trenutak je bilo osvajanje evropskog zlata ponovo. Slavile smo zajedno sa timom, uživala sam, imali smo prelep put iz Valensije do Beograda, vrunac je bio balkon", rekla je Dabović Tanjugu.

Kaže da je ključ uspjeha u Valensiji bilo zajedništvo koje se godinama nkeguje u timu.

"Svih ovih godina poznate smo po tome da kad je najteže, da mi pokažemo najviše. Tako je bilo sada. Kao što je selektorka Marina Maljković rekla - mi smo tim. Kada svi radite zajedno, kada imate zajednički cilj, to mora da donosi dobre rezultate. To se pokazalo još jednom. Na našoj strani je timski duh, ozbiljan rad i borba. Svaka od nas u reprezentacji igra sa uživanjem i to su nam najlepši trenuci u karijerama. Zajedno smo nekih desetak godina i kada ima ljubavi i sloge, rezulatat dođe. I to ovakav rezultat", dodala je.

Dabović ističe da je četvrfinale sa Španijom bilo vjetar u leđa i za preostale dvije utakmice u borbi do najvišeg stepenika pobjedničkog postolja.

"Na takmičenju se ide utakmica po utakmica, ne gleda se mnogo protivnik već kako ćemo da pobedimo i da odigramo što bolje. Svaka pobeda zbliži ekipu i pokaže neke naše ozbiljne kvaliteta i mi verujemo više u sebe. Tako smo ušle i u meč sa Belgijom, a i protiv Francuske".

Dugo ljeto za izabranice Marine Maljković nastaviće se i na Olimpijskim igrama u Tokiju, gdje će braniti bronzu.

"Trenutno postoji zasićenje, ali zato postoji plan gde imamo slobodno vremene, koje svaka od nas zna kako da iskoristi, da se oporavi i dođe spremna za pripreme za OI. Verujem da će svaka devojaka dati sve od sebe da odradimo te pripreme, a onda i OI. Da budem iskrena, ja želim samo da mislim na ovo zlato, da se ponosim i uživam", zaključila je Dabović.