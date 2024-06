Dalas pregazio Boston i izbegao "metlu" u finalu

U četvrtoj utakmici NBA finala, Dalas Maveriksi su na svom terenu deklasirali Boston Seltikse rezultatom 122:84, smanjivši zaostatak u seriji na 3:1 i ostavivši svoje snove o istorijskom preokretu živim.

Od starta prve utakmice ekipa Dalasa je dominirala, pa je rezultat eksponencijalno rastao kako je utakmica odmicala, sve do posljednje četvrtine, kada je na oko šest minuta do kraja utakmice došlo do 45 poena razlike, prenosi Telegraf.

Dalas je ovde slavio i uspio spreči "metlu", ali i dalje ima izuzetno težak zadatak. Kako je Kajri i obećao, serija se seli u Masačusets, u "TD Garden".

Najbolji igrač Dalasa bio je Luka Dončić, koji je postigao 29 poena i po pet skokova i asistencija. Derek Lajvli je imao dabl-dabl sa 11 poena i 12 skokova. Kajri Irving je dodao 21 poen i šest asistencija.

U Bostonu niko nije ubacio preko 15 poena, a upravo toliko je imao Džejson Tejtum. Sem Hauser je ubacio 14, Pričard 11, a po 10 su imali Džejlen Braun i Džru Holidej.

Sljedeća utakmica se igra u Masačusetsu, večeri između ponedjeljka i utorka, sa početkom od 02:30 časova.

