Dalmatinci oduševljeni srpskim košarkašem: "Zovu me Stipe"

Kada ste posljednji put da čuli da se nekom Srbinu skandiralo u Dalmaciji? Nije to tako česta pojava. Posebno poslije svega što se dešavalo na ovim prostorima proteklih godina. Ali... Ime Stefana Fundića, srpskog košarkaša, cijeli Zadar je skandirao.

U finalu Kupa Krešimira Ćosića, Dalmatinci su pred svojim navijačima savladali Cibonu sa 89:76, a u slavlju koje je uslijedilo na ulicama ovog grada, svi su skandirali Fundiću koji već pet mjeseci brani boje Zadra.

"Ljudi tamo vole košarku, zaista je to bila posebna emocija. Za pet meseci koliko sam tamo nikada nisam doživeo nikakvu neprijatnost. Zaista mi je super u Zadru. Čovek se na more lako navikne", rekao je na početku razgovora za "Blic" Fundić.

Kada su košarkaši Zadra izašli pred svoje navijače, sa balkona im se obratio i krilni centar iz Beograda, koji je karijeru započeo u Beovuku 72, a poslije kratkog igranja za Vršac, prešao je u Megu iz koje se u septembru 2019. otisnuo put Zadra. Saigrači su ga najavili sa "naš popularni Stipe", njemu dobacivali uz osmijehe "sad moraš ijekavicom".

"Ha-ha-ha, bilo je stvarno super. Zovu me Stipe od kada sam došao u Zadar. To je dalmatinska verzija mog imena. Šalimo se stalno, svi me tako zovu, ljudi u publici tako navijaju za mene", kaže Findić.

On je želio da naglasi:

"Novinari su me i u Hrvatskoj pitali kako su me tako svi dobro prihvatili, pa sam im kazao, a i sada to želim da naglasim, i publika u Zadru i ja ne volimo da gubimo. To nam je zajednička crta, tu smo se našli. Iskren da budem, od trenutka kada sam saznao da se završnica Kupa igra u Zadru, imao sam predosećaj da osvajamo trofej. Atmosfera u 'Krešinom domu' je uvek sjajna. Priliku da se uverimo i lično u ovo što šišemo, imali smo i u decembru kada smo uživo gledali meč između Zadra i Crvene zvezde. Stvar je u tome da navijači tamo znaju košarku, razumeju je. I ne možeš da ih prevariš. Ja njihovo navijanje nikada ne shvatam kao pritisak, već samo kao podršku. Da se razumemo, šanse su 50:50 da se opredelite da li vas pritiskaju ili daju podršku. Međutim, ja sa njima imam odličnu komunikaciju i drago mi je zbog toga", kaže Fundić.

Zadar ne stoji baš najbolje tri kola pred kraj ligaškog dijela ABA. Imaju samo četiri pobjede i 15 poraza. Ukoliko žele da izbjegnu ispadanje ili baraž moraju da pobijede u naredne tri utakmice - dvije igraju kod kuće protiv FMP-a i Primorske, a u posljednjem kolu gostuju Crvenoj zvezdi.

"Te dve utakmice kod kuće predstavljaju nam borbe za život. A u poslednjem kolu gostujemo Zvezdi. Teško je jer ne zavisimo samo od svojih već i od tuđih rezultata. Nadamo se najboljem. U nacionalnom prvenstvu stojimo bolje, prvi smo i nadamo se da ćemo tu poziciju zadržati do plej-ofa i da ćemo imati prednost domaćeg terena. Pa da krajem maja i početkom juna ponovo slavimo. Za Zadar ovo puno znači jer 12 godina nije osvojio ništa, a 13 godina smo bez Kupa", rekao je.

Na pitanje kako provodi slobodno vrijeme u Dalmaciji, Fundić je kao iz topa odgovorio:

"Ekipa mi je odlična, saigrači sjajni, tako da smo kad god imamo vremena pored mora gde pijemo kafu. Nemamo puno slobodnog vremena, ali kada imamo, stalno smo pored mora", zaključio je Stefan Fundić koji se nalazi u Beogradu, a put Zadra krenuće opet u srijedu jer je za četvrtak ujutru zakazan prvi trening poslije osvajanja prvog pehara u sezoni.

