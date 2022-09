Danas počinje Eurobasket: Srbija prvi favorit

Košarkaška poslastica godine može da počne.

Danas zvanično počinje dugo očekivano i najavljivano 41. po redu Evropsko prvenstvo za košarkaše koje će biti održano u četiri zemlje (Njemačka, Italija, Gruzija, Češka). Pred nama je 18 dana košarkaške čarolije koju garantuju možda i nikad jači rosteri repezentacija, a njih 24 će se boriti za titulu prvaka Starog kontinenta.

U prilog da bi ovaj šampionat trebao biti jedan od najboljih i najkvalitetnijih govori da podatak da ćemo na turniru vidjeti preko 30 NBA košarkaša. Među njima su neki od najboljih na svijetu, poput Nikole Jokića, Luke Dončića i Janisa Adetekumba koji će biti najveće zvijezde, a tu su i Goran Dragić, Bojan Bogdanović, Evan Furnije, Jusuf Nurkić, Huanćo Ernangomez, Lauri Markanen, Džedi Osman, Domantas Sabonis, Denis Šruder...

Kada su u pitanju očekivanja, mnoge selekcije pretenduju za vrh. U najuži krug favorita ubrajaju se Srbija, Slovenija, Grčka i Francuska, a tu su i Litvanija, Španija koja nakon dugo vremena nije među glavnim favoritima, te jedni od domaćina Italija i Njemačka. Bosna i Hercegovina će pokušati nekako da se domogne druge runde, a isti cilj će imati Hrvatska, koja je po mnogima najveća enigma prvenstva i Crna Gora.

Dva dana uoči starta prvenstva, FIBA je objavila posljednji pover ranking reprezentacija učesnica. Nije riječ o klasičnoj rang-listi, već redoslijedu skrojenom prema procjeni igračkog kadra i posljednjim rezultatima, a prema istoj najveći favorit je Srbija. “Orlovi” su u odnosu na posljednju listu skočili četiri mjesta i zahvaljujući pobjedama nad Grčkom i Turskom u kvalifikacijama za Mundobasket sada su najveći pretendenti za zlatno odličje. Odmah iza njih su Slovenija, Grčka, Litvanija i Francuska.

“Dvostruki MVP NBA lige Nikola Jokić pokazao je svoju klasu. Na Evropskom prvenstvu nema lakih utakmica, ali može se reći da Srbija ima dobar tim. Srbija će na ovom turniru igrati za zlatnu medalju, a predvodiće je najbolji igrač na svijetu“, navedeno je na sajtu FIBA.

Reprezentacija BiH nalazi se na 13. mjestu, što znači da je napredovala za dvije pozicije u odnosu na prethodni ranking. U obrazloženju se navodi da je bh. tim poslao snažnu poruku nedavnom pobjedom nad Francuskom i da bi možda nešto slično mogao uraditi protiv favorita na EP. Hrvatska je na 11. mjestu, a Crna Gora odmah iza BiH. Zanimljivo i prema većini kladionica puleni Svetislava Pešića su najveći favoriti. Koeficijenti da će otići do kraja kreću se od 4 do 5, a tik uz njih su Slovenija, Grčka i Francuska.

Prvenstvo će biti odigrano u pet gradova. Grupna faza će se igrati u Kelnu, Pragu, Tbilsiju i Milanu, a sama završnica u Berlinu. Reprezentacije su smještene u četiri grupe, a iz svake će se najbolje četiri plasirati dalje u eliminacionu fazu gdje se ukrštaju grupe A i B, odnosno C i D. Ukupno će biti odigrano 76 utakmica, a titulu prvaka od prije pet godina, što je najveća pauza između prvenstava do sada (pandemija virusa korona) brani repezentacija Slovenije. Finale je zakazano za 18. septembar u Berlinu. Podsjetimo, Evropsko prvenstvo se trebalo održati u septembru 2021. godine, no zbog pandemije koronavirusa je pomjereno za septembar 2022. godine.

Kada je u pitanju istorijat, ubjedljivo najbolje košarkaške selekcije Starog kontinenta su države koje više ne postoje. Sovjetski Savez je osvojio EP čak 14 puta. Sovjeti su ukupno osvojili 21 medalju. Druga najuspešnija selekcija je Jugoslavija sa 17 medalja (bez dvije medalje Srbije) – 8 zlatnih, 5 srebrnih i 4 bronzane. Španija ima 13 medalja, Čehoslovačka 12 (samo jedna zlatna), Italija 10, a Francuska 9. Litvanci su prikupili 7 medalja, ali su triput bili prvaci Evrope.

Danas na EP

Španija – Bugarska (13.30)

BiH – Mađarska (14.30)

Turska – Crna Gora (16.15)

Slovenija – Litvanija (17.15)

Belgija – Gruzija (19.15)

Francuska – Njemačka (20.30)