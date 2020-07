Danas žrijeb za FIBA Ligu šampiona: Igokea čeka rivala

KK Igokea danas će nakon žrijeba kvalifikacija za FIBA Ligu šampiona dobiti rivala s kojim će ukrstiti koplja u prvom kolu. Potencijalni rivali su Keravnos, Cmoki Minsk, Baken Bers i Kluž.

Dva kruga kvalifikacija su prepreka Igokei na putu ka grupnoj fazi, a ime prvog rivala će dobiti nakon žrijeba koji je na programu danas od 11 časova u Švajcarskoj. Ovo je ujedno i povratak prvaka BiH na međunarodnu scenu i drugi pokušaj da se domognu grupne faze FIBA elitnog takmičenja. Prvi put prije četiri godine poraženi su u dvomeču od Mornara (71:69, 60:83).

Igokea će pred današnji žrijeb biti u trećem šeširu zajedno sa Hapoelom iz Tel Aviva, Iraklisom i Balkan Botevgradom, a oni će odmjeriti snage sa pomenutim ekipama koje se nalaze u drugom šeširu.

Prvo kolo kvalifikacija na rasporedu je 15. i 18. septembra, a drugo 22. i 25. septembra, a treba istaći da bi možda i najteža stepenica na početku kvalifikacija bio duel sa rumunskim Klužom, gdje je koordinator rada prvog tima legendarni stručnjak Duško Vujošević. Klubovi iz prvog i drugo šešira će revanš utakmice prvog kola kvalifikacija igrati pred svojim navijačima, što znači da će Igokea biti domaćin u prvom meču.

U kvalifikacijama se nalazi 16 ekipa i samo četiri će proći u grupnu fazu, gdje ih već čeka 28 timova. U prvom šeširu se nalaze: Anvil (Poljska), Groningen (Nizozemska), Olimpik (Švajcarska), Neptunas (Litvanija). U drugom šeširu su: Baken Bers Arhus (Danska), Keravnos (Kipar), Cmoki Minsk (Bjelorusija) i Kluž (Rumunija). Treći šešir čine: Igokea (Bosna i Hercegovina), Balkan Botevgrad (Bugarska), Hapoel Tel Aviv (Izrael) i Iraklis (Grčka). U četvrtom šeširu pred današnje žrijeb su: Mons (Belgija), Dnjipro (Ukrajina), London Lajnos (Velika Britanija) i Sporting (Portugal).

Dodajmo da će danas biti izvučene i grupe Lige šampiona, a timovi iz kvalifikacija će biti smješteni u osmi šešir. Plasman u grupnu fazu već su osigurali AEK, Peristeri (Grčka), Broze Bamberg (Njemačka), Saragosa, Bilbao, San Pablo Burgos, Tenerife (Španija), Šole, (Francuska), Darušafaka, Karšijaka, Tofaš, Turk Telekom, Galatasaraj (Turska), Dinamo Sasari, Fortitudo Bolonja, Brindizi (Italija), Nimburk (Češka), Šombatelji (Mađarska), Ostende (Belgija), Hapoel Jerusalim, Hapoel Holon (Izrael), Nižnji Novgorod (Rusija), Ritas (Litvanija), Start Lublin (Poljska), VEF Riga (Letonija). Grupna faza FIBA Lige šampiona počinje 13. oktobra.

Uključujući i kvalifikacije pa sve do meča za trofej (9. maja) će za nepunih devet mjeseci biti odigrano 288 utakmica. Dodajmo da će od 7. do 9. maja biti igran fajnal for.