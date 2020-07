Danilo Galinari za "Nezavisne": Bićemo sigurni u Orlandu

Siguran sam da će iz NBA lige učiniti sve da svi budemo sigurni u Orlandu, rekao je u ekskluzivnom razgovoru za "Nezavisne" Danilo Galinari, košarkaš NBA franšize Oklahoma Siti Tandera.

Posljednjeg dana ovog mjeseca, nakon skoro pet mjeseci pauze, nastaviće se NBA sezona koja je, kao i mnoga sportska dešavanja, prekinuta zbog pandemije virusa korona. U nastavku NBA lige igraće 22 kluba, a svi mečevi će se odigrati na jednom mjestu i to u "Disney" parku u Orlandu. Među 22 kluba je i Oklahoma, koja je u trenutku prekida takmičenja bila šesta u Zapadnoj konferenciji.

SAD dnevno imaju veliki broj zaraženih pa su mnogi skeptični kako će to sve da izgleda. Ipak, uprkos tome što je nekoliko igrača i radnika u klubovima (manje od mjesec dana prije nastavka takmičenja) zaraženo virusom korona, Galinari nam je kazao da se ne boji. Nekoliko igrača je najavilo da neće ni igrati u Orlandu, ali njega, kaže, nije strah.

"Mislim da će biti sigurno u Orlandu. Kao što sam rekao, vjerujem da će NBA liga učiniti sve da budemo sigurni. Veoma sam uzbuđen pred nastavak prvenstva", kazao je Galinari.

Više od 11 miliona ljudi širom svijeta je bilo ili i dalje jeste zaraženo virusom korona. U SAD je ta cifra oko tri miliona i više od 130.000 ljudi izgubilo je bitku za život.

"Na početku je to bilo veoma strašno, ali sada stvari izgledaju dosta bolje, iako i dalje ima veliki broj zaraženih. Mislim da smo na pravom putu", kazao je Italijan.

Njegov tim je šesti na Zapadu, sa devet pobjeda manje od LA Lejkersa, koji su na vrhu ove konferencije. U Oklahomi se nadaju borbi za prsten, a osim Galinarija vođe tima su Kris Pol i Denis Šroder.

"Vjerujem da na kraju sezone mi možemo da budemo ti koji su osvojili prsten. Možda ima timova za koje ljudi misle da su bolji od nas, ali ja vjerujem da možemo da pobijedimo svakoga", jasan je Galinari.

U NBA ligi je više od 10 godina i osim Oklahome nosio je dresove Njujorka, Denvera i LA Klipersa. Neizvjesno je da li će i naredne sezone igrati u Oklahomi, a iako mu je želja da se jednog dana vrati u Milano - to se sigurno neće desiti uskoro.

"Volio bih da se vratim u Milano, ali tek za nekih pet-šest godina", kratko je rekao 31-godišnji (u avgustu puni 32) košarkaš, koji je trenutno jedan od najtraženijih igrača u NBA.

U Denveru je dijelio svlačionicu sa trenutno najboljim centrom NBA lige Nikolom Jokićem, a u LA Klipersima mu je saigrač bio Miloš Teodosić.

"Nikola i Miloš su odlični košarkaši, a prije svega ljudi. Jokić se već dokazao mnogo i nije bilo teško odmah na početku vidjeti da u njemu ima nešto posebno. Teodosić je imao mnogo problema u NBA zbog povreda, ali trenutno igra odlično u Italiji", rekao je Galinari, koji je naglasio da je košarkom počeo da se bavi zbog oca Votorija Galinarija koji je takođe bio košarkaš, a sada je agent. Da košarka ipak nije sve u njegovom životu govori i to da mnogo voli životinje, fudbal, golf, gitaru...

"Mnogo volim konje. Nekad smo ih imali na farmi u Italiji. Obožavam da gledam fudbal i moj omiljeni klub i igrač su Milano i legendarni Paolo Maldini. U suštini sam vrlo jednostavna i opuštena osoba. Volim da radim svašta pomalo. Možete da me vidite da igram golf ili sviram gitaru. To su stvari koje me opuštaju", zaključio je Galinari.