Danilović: Jokiću se ne igra za Srbiju

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Predrag Danilović izrazio je sumnju da će centar Denvera Nikola Jokić ubuduće nositi dres "orlova".

"Mislim da dečko nema želju da igra za reprezentaciju! Da ne lažemo jedni druge, ali to treba on da kaže. Ja bih kao predsednik KSS bio najsrećniji da dođe i igra za reprezentaciju, ali s obzirom na neka poslednja neigranja i razloge zbog kojih navodno ne može...", kazao je Danilović tokom druženja sa studentima u Podgorici i dodao:

"Prve godine trebalo je da potpiše veliki ugovor i to razumem i podržavam ga. Zašto bi rizikovao egzistencijalno pitanje i to mi je razumljivo. Neki drugi razlozi mi nisu razumljivi. Ja bih voleo i želeo da Nikola bude u timu, ali nisam siguran da on ima volju. Nadam se da grešim."

Na to se nadovezao i proslavljeni Žarko Paspalj.

"Već nekoliko godina se provlačilo da li hoće da dođe ili ne. Postavljena je neka skoro nerešiva situacija. Uvek ima nešto. Imamo Svetski kup, pa Olimpijske igre, odluka je neizbežna. Ne znam šta će biti, ali sam potpuno siguran da će igrati najbolji tim. Imamo neku konfuznu priču u organizaciji, mislim da će sve to da bude u najboljem redu. Srbija zaslužuje medalju. Ima izvrstan tim. Bila bi velika šteta da do toga ne dođe", zaključio je Paspalj.

Najplaćeniji srpski sportista sa reprezentacijom Srbije je 2016. godine osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru, dok na Evropskom prvenstvu u Turskoj 2017. nije bio u timu. Navijači su podijeljeni, ali znatno je više onih koji smatraju da bi Jokić trebalo da se odazove pozivu selektora Aleksandra Đorđevića

On je ovog ljeta pričao na ovu temu rekavši da su ga pogodile prozivke što nije igrao na Evrobasketu prošle godine, gdje je Srbija osvojila srebrnu medalju. Mnogi su mišljenja da bi s Jokićem Srbija u finalu porazila Sloveniju.

"Stvorena je atmosfera da sam ja glavni krivac što nisam igrao. Dobio sam mnogo negativnih poruka. Pretpostavljao sam da nije baš veliki procenat ljudi protiv mene, ali osećao sam se loše. Teško mi je sve to palo, dotle da sam rekao sebi: 'Ma, neću više ni da igram!' Svakakve gluposti su mi padale na pamet, ali onda sam se potpuno isključio iz svega, kako ne bih slušao sve i svašta", kazao je Jokić.

Srpski košarkaš iz sezone u sezonu igra sve bolje u NBA ligi, a ako kojim slučajem odluči da opet obuče dres reprezentacije, bilo bi to veliko pojačanje za blijede "orlove", koji se poprilično muče u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo naredne godine u Kini. Srbija je nakon osam kola na trećoj poziciji, koja garantuje odlazak u Kinu, ali do kraja ima još da odigra tri utakmice.